Cuộc đời anh có thể viết thành sách khi anh 60 tuổi

Anh là con một nhưng em yên tâm là lấy anh, 2 đứa mình chỉ ở sát nhà ba mẹ thôi.

Anh không biết làm thơ nhưng anh có thể viết ca từ mới cho các bài hát anh yêu thích, đây là cách thư giãn lúc anh thật buồn. Hôm nay là ngoại lệ, anh viết cho em - người con gái anh sẽ quen.

"Một mình anh ngồi đây nhìn mưa, rớt bên thềm. Mưa cứ rơi rơi hoài, hoàng hôn đã đến khi nào. Mong màn đêm sẽ thay hộ anh lúc em buồn, chăm sóc em dịu dàng, vì anh không thể bên cạnh" (Dựa theo giai điệu Nothing's gonna change my love for you). Đọc đến đây có thể em nghĩ anh lãng mạn? Một chút thôi em à vì còn "cơm áo gạo tiền" nữa, nhưng sự lãng mạn này giúp anh duy trì được ước mơ trong thị trường tài chính vốn khá khốc liệt. Đến giờ ở tuổi 38 anh có thể nghỉ hưu vì tích lũy tài sản khá lớn (không chỉ đơn giản là nhà lầu xe hơi mà hơn thế nhiều) bằng chính năng lực của mình, nên giờ chỉ làm chơi ăn thật, không liều lĩnh. Các lĩnh vực anh đang có thu nhập: chứng khoán, xem phong thủy và trang trại.

Nhà anh không cho thuê dù dư khá nhiều vì cách đây khá lâu anh cũng gặp trường hợp như báo hôm trước hay đăng. Anh là con một nhưng chứng kiến mẹ mình làm dâu không được thoải mái nên em yên tâm là lấy anh, 2 đứa mình chỉ ở sát nhà ba mẹ thôi (chung cư hay nhà Sài Gòn, nhà nghỉ mát anh đều mua 2 căn liền nhau để sau này lập gia đình có không gian riêng mà vẫn gần bố mẹ)

Khuyết điểm của anh: cao 1m6, hát không hay, đàn không giỏi, võ không giỏi. Anh lười giao tiếp dù ngoại giao tốt, lý do: anh cần "bạn" chứ không cần bè. Anh học thạc sĩ vì ham học chứ không phải tiến thân, anh đang tự kinh doanh và anh cũng không đòi hỏi em học đến đâu, miễn em đừng là người lười học. Ba mẹ anh đều sinh ra ở Sài Gòn, mẹ anh là giáo viên còn ba làm thợ mộc, hiện đã nghỉ hưu. Anh không đặt nặng vợ mình sinh ra ở đâu.

Nói về anh nhiều rồi nên anh sẽ kể tiếp khi mình quen nhau. Cuộc đời anh có thể viết thành sách và anh sẽ làm điều này khi ngoài 60, biết đâu câu chuyện sau này sẽ có em trong đó. Anh có vài yêu cầu với em: Tuổi từ 22-28, gương mặt dễ nhìn, cao trên 1m58, dáng người cân đối, tính tình nhân hậu là được. Em có thu nhập cao thì tốt, vì em có thể sử dụng thu nhập này để giúp ba mẹ mình và anh sẽ không bắt em giải thích. Anh chia tay bạn gái từ năm 2012 và đến giờ không quen ai, có lẽ chưa có duyên chứ không phải vì anh kén chọn. Hy vọng sẽ tìm được em nhờ chuyên mục này. Cảm ơn tòa soạn!

