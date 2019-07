Con khó nuôi, vợ đổ tại tôi kỵ tuổi với bé

Tôi rất buồn, cũng biết vợ rất thương con nên cô ấy đang bị mất phương hướng vào lúc này.

Tôi tuổi Thìn, vợ tuổi Thân, cưới nhau năm ngoái và có một bé gái tuổi Tuất (2018). Tôi không tin vào số mạng, nhưng con khó nuôi, biếng bú, biếng ăn. Chúng tôi đã đưa con đi bác sĩ dinh dưỡng, được kê đơn nhưng bé vẫn chưa tiến triển. Vợ tôi bị stress do vấn đề này. Ai nói gì cô ấy cũng tin.

Một lần, có cô hàng xóm bảo là do bé kỵ tuổi với tôi nên mới vậy. Thế là vợ đổ hết lên tôi, nói là do tôi không biết tính toán, có con vào thời điểm này. Tôi rất buồn, cũng biết vợ rất thương con nên cô ấy đang bị mất phương hướng vào lúc này. Cứ thấy con khó khăn là cô ấy lại bực dọc. Tôi luôn cố gắng an ủi, động viên vợ nhưng không có tác dụng. Tính cô ấy khá ương bướng, hơn nữa lại còn tin vào chuyện kỵ tuổi.

Mong mọi người tư vấn cho tôi cách tốt nhất để giúp vợ vượt qua giai đoạn này. Tôi tin sự phát triển của con cái là do tình thương và sự chăm sóc của ba mẹ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Vinh

Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.