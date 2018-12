Có vị trí tốt nhưng lúc nào tôi cũng thèm chuyển việc

Tôi 39 tuổi, bắt đầu đi làm từ năm 24 tuổi đến nay đã được 15 năm. Trong suốt thời gian đó tôi đã chuyển việc qua tổng cộng 19 công ty khác nhau, nơi nào làm lâu nhất được 2 năm rưỡi, nơi ngắn nhất làm một tuần. Các công ty tôi từng trải qua cũng rất đa dạng. Tôi từng làm cho trung tâm bất động sản, cơ quan hành chính nhà nước, công ty toàn cầu của Mỹ, công ty luật của Hàn, của Việt Nam, dự án dầu khí, một công ty viễn thông của Hàn và một của Nhật. Giờ tôi chán nản ở công ty thứ 19 là một công ty sản xuất của Nhật.

Tại mỗi nơi tôi đều hứa với mình sẽ cố gắng tập trung làm việc và họ cũng không đuổi tôi, tuy nhiên cứ sau một thời gian khoảng 8 tháng đến một năm là tôi cảm thấy chán nản nên tự xin nghỉ. Tôi từng mở công ty riêng từ 4 năm trước nhưng khi đó còn non quan hệ, non về mối khách hàng nên không có thu nhập suốt 5 tháng, tôi lại phải đi làm thuê tiếp, từ đó đến nay chuyển việc liên tục. Cũng may ở gia đình thì vợ tôi công việc ổn định nên cũng tạm cố lo được chi tiêu gia đình, với nhà mua vay ngân hàng và học phí cho hai con nhỏ.

Tuy vậy tôi cũng không muốn để gánh nặng kinh tế trên vai vợ hoàn toàn, vì thế trong quãng thời gian nghỉ việc không có khách hàng, không có thu nhập, tôi thực sự rất khủng hoảng. Tôi loay hoay suốt và ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng cả tâm lý làm việc. Tôi đã nói chuyện với vợ nhiều, hồi mới cưới vợ cũng lo lắng cho công việc của tôi và khuyên tôi nhiều nhưng đến giờ sau hơn 10 năm mà tình trạng chuyển việc của tôi vẫn vậy thì cô ấy không còn quan tâm nữa. Điều này cũng đúng thôi vì cô ấy còn lo chăm con cái và nhà cửa, công việc. Tôi cũng ít tâm sự với vợ về công việc, coi đó là chuyện của riêng mình phải giải quyết. Tôi đi học nhiều khóa kỹ năng, khóa phát triển bản thân để tìm giải pháp cho việc này. Học nhiều quá khiến thời gian dành cho gia đình không còn nhiều, đôi khi lại lục đục gia đình.

Tôi đang làm trưởng phòng cho công ty lớn của Nhật, mức lương khá ổn, môi trường tốt, công ty nổi tiếng, có điều tôi chán ghét môi trường làm việc, chán ghét các đồng nghiệp và cung cách quản lý chặt chẽ, gò bó. Tôi hoàn toàn làm được việc và có năng lực, tuy vậy vì chán nản tôi không thể kiên trì và chăm chỉ được. Tôi ghét cảm giác cứ phải chịu đựng. Tôi thèm được tự do bay nhảy, được tự quyết định công việc của mình; tự tập trung thời gian làm gì, phục vụ gì thay vì hiện tại cứ phải lo báo cáo từng đoạn một công việc của mình cho sếp trên, chịu sự quản lý của hệ thống công ty. Ở công ty cũng nhiều cái rối ren nên tôi cảm thấy cuộc sống thực sự là một sự chịu đựng. Tuy vậy do chuyển việc nhiều quá rồi nên tôi hiện giờ hầu như là con số 0. Tôi không thực sự giỏi về kiến thức chuyên môn như các bạn trẻ, quan hệ công việc cũng không có nhiều, không được rộng. Mỗi tối về chán nản tôi không ngủ được suy nghĩ nhiều mà không định hướng được, điều này cũng ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tôi nghĩ mình có nên bất chấp tất cả ra mở công ty riêng một lần nữa không. Năm nay tôi gần 40 rồi, có thể còn 30 năm cuộc đời nữa để làm việc, giờ chuyển việc tiếp ở tuổi này không có nơi nào nhận, mà làm tiếp thì tâm trạng chán nản nhiều lúc muốn tự tử, rất ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Nếu nghỉ ở công ty này tôi muốn nghỉ trong trạng thái tâm lý tốt nhất, hoàn thành các công việc tốt nhất. Tôi đã gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần rồi nhưng chưa giải quyết được triệt để. Tôi nhận ra mình thực sự thích làm việc nhưng ghét sự gò bó, ghét bị quản lý. Tôi cũng không chịu đựng được sự nghèo hèn khi không có khách hàng, không có thu nhập. Tôi sống không được uyển chuyển và linh hoạt lắm. Nếu ở lại chịu đựng để được có đồng lương ổn định tôi cũng làm được nhưng thực sự trong lòng không muốn thế, tâm trạng cứ dần dần rời xa công việc và không kết nối với đồng nghiệp, dù ở đây là môi trường làm việc tập thể rất cao. Nhiều lúc người ngoài nhìn vào thèm có được vị trí cao và công việc như tôi, còn tôi trong lòng day dứt và rất buồn nản với chính mình.

Khoa

