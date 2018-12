Có nên từ bỏ công việc ổn định để ra ngoài kinh doanh

Tôi 28 tuổi, làm công chức ở xã, đã có 2 con một trai một gái. Vợ tôi làm bên ngành giáo dục. Tôi tự nhận tính mình trung thực, hiền lành, nhanh nhạy, chịu khó nhưng cả nể, có lúc tự ti. Tôi làm công chức được 5 năm cũng là do ông bà muốn về làm gần nhà cho ổn định cuộc sống, công việc nói chung cũng khá tốt, nhờ đó tôi kinh doanh thêm bất động sản nên có lúc thu nhập cũng tốt. Tuy nhiên do tính chất công việc hiện nay rất bận, lại hay va chạm nhưng quản lý toàn lĩnh vực nhạy cảm nên dạo này tôi không kinh doanh gì thêm, thêm stress công việc nên cảm giác chán nản càng lúc càng cao. Tôi chưa bao giờ nề hà công việc gì và luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Tuy nhiên một số lĩnh vực nhạy cảm tôi lại không muốn đụng vào vì tính tôi cả nể, phần vì ngại va chạm, cuối cùng tôi vẫn là người giải quyết.



Mặc dù là công chức xã được nghỉ thứ 7, chủ nhật, nhưng lâu rồi tôi mới có một ngày dành cho vợ con trọn vẹn. Tôi đang ấp ủ một dự án kinh doanh nhưng chưa triển khai được do đang chờ giải quyết đất đai để lấy nguồn vốn và đang tìm địa điểm. Thực ra tôi cũng muốn vừa làm công chức, vừa kinh doanh nhưng thực sự tôi đang chán, sợ làm công việc hiện tại sẽ không có thời gian chăm lo cho việc kinh doanh của mình. Tôi nghĩ đến chuyện xin nghỉ công chức, một câu hỏi trong đầu mà tôi không dám trả lời vì hiện tại chưa có quyết tâm vì sợ không vượt qua được gia đình, dư luận.



Tôi sợ kinh doanh giai đoạn đầu khó khăn thì gia đình với 2 con nhỏ sẽ khổ, chưa kể kinh doanh thua lỗ thì chắc phải bỏ xứ để làm lại từ đầu. Kể đến đây chắc nhiều bạn sẽ nghĩ tôi không đủ bản lĩnh thì tốt nhất ngồi yên ở đó nhưng thực sự tôi đang rất chơi vơi trong công việc. Xin các bạn cho một lời khuyên chân thành. Cảm ơn các bạn.

Đương

