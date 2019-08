Cô giáo ở Hà Nội tin mình sẽ là người vợ, người mẹ tốt

Mình cao 1,6 m, nặng 55 kg, hiện là giáo viên dạy cao đẳng, sống và làm việc tại Hà Nội.

Mình có hình thức ưa nhìn, khỏe mạnh, hiểu biết, sống nội tâm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, đã yêu thì rất chung thủy, yêu trẻ, tôn trọng những giá trị truyền thống. Mình thân thiện, hòa đồng và hơi thẳng tính. Sở thích của mình là du dịch, thể thao, chụp ảnh, cây và hoa. Hiện nay mình là giáo viên dạy cao đẳng, sống và làm việc tại Hà Nội.

Do lận đận đường tình duyên nên tuổi 45 mình vẫn sống độc thân. Lý do ế có lẽ do mình làm việc ở môi trường ít nam và tuổi trẻ mình rất nhát nên ngại giao lưu, vì vậy khó tìm được người phù hợp. Giờ đây mình đã thay đổi rất nhiều để hoàn thiện bản thân, sống tích cực và vui vẻ hơn.

Mình rất mong muốn có một mái ấm gia đình, ở đó các thành viên luôn yêu thương, chia sẻ, trân trọng nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mình nghĩ mình sẽ là người vợ tốt nếu chọn được đúng người (Vì một mối quan hệ tốt phải được vun đắp từ hai phía) và chắc chắn sẽ là người mẹ tốt.

Mong muốn của mình là được làm quen với các anh khoảng 45-50 tuổi, độc thân (có thể đã ly hôn hoặc vợ mất), hiểu biết, ưa nhìn, khỏe mạnh, biết lắng nghe và chia sẻ, chung thủy, chắc chắn phải là người tốt.

Vẫn biết là có rất ít cơ hội nhưng mình vẫn luôn hy vọng tìm được một nửa yêu thương đang ở đâu đó trong cuộc đời này.

Nếu anh nào thấy đồng quan điểm với em thì liên lạc nhé, biết đâu chúng ta lại là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

