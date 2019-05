Cô giáo mầm non 27 tuổi tìm bạn đời thẳng thắn ở Hà Nội

Ngoại hình, tính cách, tâm hồn mình được khá nhiều phụ huynh nhận xét là trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi.

Chào mọi người,

Mình 27 tuổi, đang làm giáo viên mầm non, gia đình có 3 chị em gái, bố mẹ làm lao động tự do. Mình cao 1,55 m, nặng 46,5 kg, cung Ma Kết, nhóm máu B, cận 4,5 độ, đeo niềng răng (nên cười hơi xấu).

Do đặc thù công việc tiếp xúc nhiều với các bạn nhỏ lứa tuổi mầm non, mẫu giáo nên ngoại hình, tính cách, tâm hồn mình được khá nhiều phụ huynh nhận xét là trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi.

Mình biết chơi ukulele, thích hát các bài hát tiếng Anh, thích đọc tiểu thuyết văn học (do trước đây chị gái mình học ngành Văn nên trong nhà có nhiều loại sách này). Nữ công gia chánh thì mình chỉ biết vài đường cơ bản chứ không thạo.

Từ trước đến nay môi trường học tập, làm việc của mình 90% là các bạn nữ nên đường tình duyên của mình khá "thuận lợi", rộng thênh thang và lúc nào cũng chỉ có một mình mình (cười). Thấy mình mắc bệnh FA đã lâu nên cách đây 3 tháng, bạn mình giới thiệu mục Hẹn hò và khuyến khích mình đăng bài để cải thiện đường tình duyên mà như mọi người hay quan niệm tuổi Đinh, Nhâm, Quý thì hay lận đận.

Công việc hiện giờ của mình chưa có gì ổn định, nhưng mình sợ đến khi ổn định thì tuổi không còn trẻ nữa nên muốn tìm được Mr. Right để cùng phấn đấu, ổn định cuộc sống. Mong người ấy của mình đang làm việc tại Hà Nội, cùng quê Hà Nam hoặc các tỉnh Đông Bắc bộ, cao hơn mình, chân thật, thẳng thắn, không chơi bời và sống có trách nhiệm.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

