Cô gái yêu thiên nhiên thích cùng bạn trai xem bóng đá

Em đã tốt nghiệp đại học, sống và làm việc ở TP HCM được 9 năm, hiện em làm việc ở một trường học.

Chào anh,

Có phải Sài Gòn giấu anh lâu đến thế mà em vẫn chưa nhận ra anh?

Em 27 tuổi, cái tuổi cũng chưa hẳn già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Em đã đọc được ở đâu đó nói rằng: duyên là do trời định, phận là do người tạo và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Vậy nên thay vì cứ tiếp tục chờ đợi, hôm nay em viết đôi dòng lên đây, hy vọng sẽ tìm được anh.

Giới thiệu qua một chút về em. Em quê gốc ở ngoài Bắc, nhưng đã theo gia đình chuyển vào Nam từ nhỏ. Em đã tốt nghiệp đại học, sống và làm việc ở TP HCM được 9 năm, hiện em làm việc ở một trường học.

Em là một cô gái bình thường về mọi mặt, được mọi người nhận xét giản dị, hiền lành, vui vẻ, hòa đồng và khéo tay. Thời gian rảnh rỗi, em rất thích tự tay làm những đồ thủ công tặng cho người thân. Em cũng yêu thiên nhiên, động vật, thích đọc sách và nghe nhạc trữ tình. Đặc biệt em rất thích xem bóng đá, nếu anh có cùng sở thích thì mình có thể thức khuya cùng nhau xem và bàn luận về những trận đấu đầy hấp dẫn của ngoại hạng Anh, La Liga hay cup C1...

Còn về anh, em chỉ mong anh có công việc ổn định, chững chạc, hiền lành, sống có trách nhiệm và yêu gia đình. Nếu anh chân thành và thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ thì mình cho nhau cơ hội làm quen nhé.

Hy vọng sẽ sớm gặp được anh.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.