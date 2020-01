Cô gái thích du lịch tìm bạn trai điềm đạm

Em vừa hướng nội, vừa hướng ngoại, thích trải nghiệm cuộc sống, có thể nấu nướng, dọn dẹp, lo toan việc nhà, sẵn sàng vào bếp nấu nướng chờ anh đi làm về cùng ăn.

Hà Nội những ngày cuối năm thật vội vã, ai cũng đang cố gắng hoàn thành công việc của mình trước khi cái Tết gần kề. Em cũng không ngoại lệ, đây là khoảng thời gian mà mỗi ngày, mỗi giờ đều cố gắng làm việc hết năng lượng của mình. Nhưng cũng chính là khoảng thời gian khiến em lo lắng đến những câu hỏi mọi người dành cho mình trong cái Tết năm nay. Cô gái đã đến tuổi lấy chồng mà chưa xuất hiện chú rể.

Chắc cũng do nghe hỏi nhiều quá rồi nên câu trả lời tốt nhất của em là nụ cười tươi tắn thôi. Lúc trước em cho rằng mọi chuyện tự khắc an bài, ai rồi cũng sẽ gặp được một nửa đang ở đâu đó của mình, nhưng đến bây giờ đến lúc em chủ động tìm anh rồi. Em cũng nghĩ mọi chuyện là do duyên số nữa, có duyên nhất định sẽ gặp mặt, ở lại bên nhau hay không là do sự cố gắng mỗi người. Khi muốn ở bên nhau thì dù khó khăn, trở ngại gì thì sự cố gắng đến cùng là điều rất quan trọng. Trong một mối quan hệ không tránh khỏi lúc này lúc kia, người này nóng thì nhất định người kia phải dịu, điều cần thiết lúc này là không gian và thời gian cho người nóng, thời gian đủ thì cái nóng sẽ dịu xuống, lúc đó cùng nhau ngồi lại chia sẻ mọi việc với nhau.



Khi gặp em lần đầu mọi người thường đánh giá em trầm tính, nhưng khi quen biết rồi em là người khá sôi nổi, vui vẻ vì em muốn dành điều tốt đẹp cho người mình để tâm. Em cũng thích nghe người khác chia sẻ về cuộc sống của họ vì em không phải là người nói nhiều, chỉ nói vừa đủ những điều mình muốn truyền tải, chia sẻ cảm xúc. Về công việc của em cũng rất bận rộn nên mong anh có thể chia sẻ với em. Quan điểm của em: bếp núc, nhà cửa phần nhiều của phụ nữ nhưng nếu anh chia sẻ với em thực sự em rất trân trọng.

Về ngoại hình thì em được coi là dễ nhìn thôi, còn đánh giá thì do người đối diện. Với cả "vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người phụ nữ mà nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình". Về anh, chỉ mong anh cao hơn em, có công việc để cố gắng và đảm bảo cuộc sống, hài hước một chút, chân thành, bao dung em, điềm đạm, một chút tâm lý và mong muốn gắn bó lâu dài cùng em. Em không phải người viết giỏi nên cố gắng lắm chỉ có thể nói ra từng đó mong muốn của bản thân. Trong rất nhiều bài viết, hy vọng anh và em tìm thấy nhau.

