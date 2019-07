Cô gái IT tự lập, cá tính mong bạn trai vui tính, ấm áp

Em 26 tuổi, cao 1,6 m, có một công việc ổn định, tự lập và có định hướng tương lai.

Em là cô gái miền Nam, hiện sống, học tập và làm việc tại TP HCM. Tình cờ em biết chuyên mục Hẹn hò và hy vọng qua đây có thể tìm được bạn đồng hành cho con đường phía trước, một bạn nam sẵn sàng bên cạnh em.

Em hiện là IT cho một công ty may mặc, công việc có lẽ làm người nghe thấy lạ. Trước đây em học kinh tế, làm việc trong ngành may mặc, tuy nhiên do cơ duyên xảo hợp, em có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực này trong gần một năm nay. Em là cô gái độc lập tài chính và tự lập nên tính cách có phần hơi mạnh mẽ và cá tính với mái tóc ngắn, tuy nhiên em vẫn dịu dàng và nữ tính. Ngoại hình em không lung linh lắm, tuy nhiên em nghĩ là sẽ không dọa bạn nam sợ đâu, sẽ có cái nhìn khác về cô gái IT.

Em nấu ăn được, bản thân và người từng ăn đều có cảm nhận là ngon. Em có quan điểm là nấu ăn ngon để đối xử tốt với mình và thương yêu người bên cạnh. Hiện tại, em chỉ nấu ăn cho bản thân, gia đình và bạn bè thôi. Hy vọng qua bài viết này, em có thể tìm thêm một người nữa cùng thưởng thức món ăn với mình (cười).

Ngoài ra em có một chút sở thích như là làm hoa voan và đan len, không quá xuất sắc nhưng tổng thể chấp nhận được (bạn em nhận xét). Tuy nhiên miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng nên đan len không được ứng dụng nhiều, chỉ làm vài món quà nhỏ cho các bạn nhỏ vui thôi.

Em thích du lịch và hay đi một mình, vì không có ai để rủ cả. Tuy nhiên, du lịch an toàn lành mạnh là trên hết ạ, vì dù sao con gái vẫn yếu đuối mà (cười). Em tính cách hướng ngoại và vui tính, hòa đồng, em có thể làm người khác cười, và thoải mái khi nói chuyện với em (bạn bè em đánh giá vậy ạ).

Em mong tìm được một bạn nam vui tính, vì em không muốn nói chuyện một mình đâu (cười). Tuy nhiên nếu bạn nam trầm tính và ít nói thì không sao, em có cách làm bạn ấy nói chuyện với mình. Một bạn nam cao một chút, cao hơn hoặc bằng em nhé, em tầm 1,6 m, có một công việc ổn định, tự lập và định hướng tương lai. Và em mong bạn nam là một người ấm áp, thấu hiểu, biết lắng nghe và chia sẻ.

Em mong là sẽ gặp bạn nam sớm, một mình em lủi thủi 26 năm rồi, buồn lắm. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.

