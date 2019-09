Cô gái cao 1,7 m không ngại bạn trai thấp hơn mình

Từng học ở Australia 2 năm nhưng em là một cô gái chân phương khá bất ngờ đấy.

Chào anh,

Em là Nhân, đang sống và làm việc tại Hà Nội, là người vui vẻ, tích cực, luôn tin tưởng ở bản thân và tương lai với những điều tốt đẹp phía trước.

Mọi người nhận xét em tốt bụng, tươi tắn, có khuôn mặt khả ái và lịch sự. Em thích và chơi nhiều môn thể thao nên phong cách khỏe khoắn, nhưng thỉnh thoảng cũng hơi điệu đà một chút tùy theo bối cảnh (cái này không hợp với em cho lắm).

Em may mắn được làm công việc yêu thích với đam mê của mình, đủ để tự chủ cơ bản về tài chính. Nhưng chuyện tình duyên có vẻ hơi muộn và may mắn chưa mỉm cười sớm. Nhưng chẳng vì thế mà em bi quan hay vội vàng, bởi tin rằng đâu đó sẽ có Mr Right của đời mình.

Em biết nấu ăn cơ bản, thêm vài món vùng miền hoặc đất nước vì đã sống và du lịch ở khá nhiều nơi, cũng thích học hỏi, khám phá qua ẩm thực. Em thích những điều tự nhiên và đơn giản, có thói quen và tận hưởng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt, bình dị từng ngày. Có những ngày nghỉ làm, em chẳng cần đi đâu xa, chỉ ở nhà thích thú làm vài thứ handmade trong khi mở những bản nhạc yêu thích và hát theo.

Nhiều khi em như là một cô gái đi ngược với xu hướng vậy, không phải là ghét, mà chỉ là không thích. Như em để tóc đen, chẳng buồn tỉa mày hay trang điểm đậm. Hay chẳng hề để ý hay xem phim đang hot trong khi mọi người đều nhắc về nó.

Từng học ở Australia 2 năm nhưng em là một cô gái chân phương khá bất ngờ đấy. Tất nhiên em cởi mở và luôn sẵn lòng đón nhận, học hỏi những điều mới, đôi khi điên khùng.

Em không đặt ra tiêu chí về bạn trai, vì thấy rất khó, vả lại khi cảm nhận được đúng người thì mọi tiêu chuẩn cũng không còn ý nghĩa. Em không thích quan điểm "nghề nghiệp ổn định" hay "an cư lạc nghiệp" bởi mọi thứ luôn thay đổi, quan trọng là sự vững vàng và điềm tĩnh trong lòng người.

Em khá cao (1,7 m), nhưng không ngại nếu bạn trai bằng hoặc thấp hơn. Em đang ở Hà Nội, nhưng bạn trai có thể ở Sài Gòn, Hà Giang hay Cà Mau, thậm chí là châu Phi cũng được, miễn là hợp nhau, muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc và tất nhiên nếu có duyên thì phải về một nhà rồi. Em sẽ theo anh chứ không phải là hai đứa hai nơi.

Một vài thông tin về em. Nếu anh thấy có sợi dây liên kết "vừa đủ" để chúng ta có thể làm bạn và tiến xa hơn, cho em biết nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.