Cô gái cao 1,64 m mong bạn trai cao hơn 5 cm trở lên

Chào anh - người chồng tương lai,

Em từng là một cô gái thích tự do và sống tự lập, luôn nghĩ rằng mình có thể sống vui mà không cần người yêu hay chồng, từng sợ đánh mất tự do vốn có, sợ phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của một ai đó, sợ yêu một người không yêu mình... Nhưng khi nhìn bạn bè lập gia đình, cuối tuần thường đi ăn, du lịch, dạo công viên cùng nhau, em thấy chạnh lòng. Em đã nghĩ về một gia đình, có anh, có em và con cái chúng ta, rằng cuộc sống có nhiều áp lực bên cạnh những niềm vui, tại sao chúng ta không cùng nhau chia sẻ để tận hưởng cuộc sống này, đó là lý do, động lực để em viết bài này và mong tìm thấy anh trên đây.

Em sinh ra tại một vùng quê ở Gia Lai, miền đất cao nguyên nắng gió, nơi con người cần cù, chất phát. Em học và lập nghiệp ở TP HCM đã 12 năm, cuộc sống xa nhà giúp em tự lập, biết chăm lo bản thân nhưng nhiều khi cũng cảm thấy chạnh lòng. Gia đình em cơ bản, nhờ trời thương nên bố mẹ vẫn đang khỏe mạnh và làm việc.

Em tự nhận là người con gái tốt, sống có trách nhiệm và biết chăm lo cho bản thân và những người thân. Em cao 1,64 m, nặng 47 kg, trông khá cân đối, mặt mũi dễ nhìn. Em là nhân viên phòng kế hoạch cho một công ty nước ngoài ở TP HCM, thu nhập vừa đủ để trang trải cho cuộc sống. Tính cách hiền hòa, thân thiện, dễ gần.

Em yêu chó con, thích trồng hoa, rau, yêu thích yoga. Rảnh rỗi em thích đi du lịch, uống cà phê, đi dạo, nghe nhạc

Có người yêu, em muốn được cùng anh đi khắp TP HCM ăn những món ăn ngon vỉa hè, hoặc ở nhà cả ngày với nhau, cùng ăn cơm, nghe nhạc, tập thể thao hoặc đi du lịch.

Yêu cầu của em cũng rất đơn giản. Thật tuyệt nếu anh là người biết quan tâm, chăm sóc, dịu dàng và cởi mở, có công việc để là trụ cột cho gia đình sau này, đặc biệt em thích anh không hút thuốc. Anh tuyệt đối phải là người chung thuỷ, không đứng núi này trông núi nọ. Nếu anh không thích em nữa, có thể nói em biết và em sẽ buông tay. Nếu anh cao hơn em 5 cm trở lên là điều tốt vì em muốn đi giày cao gót thật xinh đẹp bên anh.

Hy vọng lần này em có thể tìm thấy anh. Mong anh đừng ngần ngại viết thư cho em nhé.

