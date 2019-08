Cô gái biết lắng nghe, sửa sai tìm bạn đời thông minh, bản lĩnh

Mình là một Phật tử tu tại gia, thói quen hàng ngày của mình là dậy sớm đọc kinh Phật và tập yoga.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Duyên do trời định, phận do mình chọn. Cứ tin tưởng bạn sẽ gặp được anh ấy. Mình vẫn tin rằng luôn có người ở nơi nào đó đợi mình, chỉ là mình chưa tìm thấy mà thôi.

Mình là một Phật tử tu tại gia, thói quen hàng ngày của mình là dậy sớm đọc kinh Phật và tập yoga. Chính điều này giúp mình luôn điềm tĩnh xử lý mọi việc trong cuộc sống. Điềm tĩnh đến độ khi người khác đã chạy về đích mà mình vẫn đang bò trên con đường tìm kiếm người đó.

Xuất thân là dân kinh tế quốc dân nên mình rất thích kinh doanh, mục tiêu của mình là sau sẽ xây dựng một cái gì đó của riêng mình, lập quỹ từ thiện để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình và cùng người đó khám phá các vùng đất trên thế giới. Mình là một người biết lắng nghe và sửa sai nếu điều đó đúng (tuy nhiên nếu nói nhiều quá, mình sẽ có khuynh hướng làm ngược lại để chọc tức người đối diện).

Vì con đường đi khá xa, mục tiêu lại lớn nên rất cần một người đồng hành cùng mình bò về đích. Chẳng cần hứa hẹn cao sang, chỉ cần "Dù cả thế giới này có quay lưng lại với bạn, nhưng vẫn có một người bên cạnh bạn". Đối với mình, tình yêu chỉ là một phần vì tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì một lúc nào đó sẽ biến đổi, chỉ có tình nghĩa, trách nhiệm, thấu hiểu, chia sẻ mới có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Vì vậy mình cần một người thông minh, chín chắn, công việc ổn định, có chí và đủ bản lĩnh để đứng vững trước những cám dỗ cuộc sống.

Có câu nói: "Bạn ở đẳng cấp nào thì sẽ gặp người ở đẳng cấp đó" nên mỗi ngày mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Vì thế có một số việc khó với người khác nhưng mình đã đạt được, còn việc đa số mọi người đều làm được thì mình vẫn đang bò trên con đường đó.

Mình không thích dính vào các mối quan hệ phức tạp, chuyện con chung con riêng. Mỗi người đều có quan điểm sống riêng, dù làm truyền thông hay phải xử lý các vụ khủng hoảng truyền thông nhưng mình cũng rất sợ khủng hoảng cá nhân. Nên nếu quan điểm sống của mình không giống các bạn, vui lòng hoan hỉ bỏ qua, đừng ném đá mình nha. Và cũng hy vọng người mà mình tìm kiếm đọc được những dòng này sẽ giúp mình hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu.

"There can be miracles

When you believe

But when you're blinded by your pain

Can't see you way safe through the rain

Small but still resilient voice

Says love is very near

When you believe, you will..."

