Cô gái 24 tuổi xinh xắn, nấu ăn ngon

Khuôn mặt em mang nét con gái miền Bắc. Em sống cùng gia đình ở Sài Gòn nhưng gốc ở Thái Bình. Tuy không đẹp xuất sắc nhưng me làm người khác phải ngoái nhìn.

Nếu anh đọc được tin này thì đừng bỏ lỡ anh nhé, vì sau này anh sẽ không tìm được ai giống em đâu. Em hiểu cảm giác của anh sau một ngày làm việc rất mệt mỏi. Điều anh muốn mỗi khi về nhà đó là có một người phụ nữ dang tay chào đón và nở một nụ cười nhẹ nhàng với mình. Về nhà đã có cơm canh bày biện nóng hổi, anh chỉ cần vui vẻ ngồi vào ăn thôi. Em cũng không thích cằn nhằn, nói nhiều hay trách móc khi anh vô tình làm sai ý em đâu. Tất nhiên sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ anh đấy.



Em sẽ miêu tả về em cho anh dễ hình dung nha. Em cao gần 1m6, thân hình cân đối, khoẻ khoắn, nước da trắng, mái tóc dài, khuôn mặt không quá to và hơi tròn, miệng nhỏ xinh, răng đều hạt bắp, có má lúm bên trái khi cười, mắt 2 mí to tròn, mũi cao vừa phải.



Em nữ tính, hiền lành và nhẹ nhàng, tính tình dễ thương, thích đọc sách, tập gym, hát nhạc bolero hay. Ưu điểm của em là biết lắng nghe, nấu ăn ngon, biết cách hoàn thiện bản thân, kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực. Khuyết điểm rất ít và không đáng kể. Em mong anh có thể che chở, bảo vệ và là chỗ dựa cho em. Em mong anh có những điều này nhé: Ngoại hình cao hơn em, không quá đẹp trai, bóng bẩy, chỉ cần ưa nhìn, ra dáng đàn ông và phong độ là được. Là người có bản lĩnh, tháo vát, chững chạc, kiên trì không ngại khó khăn.

Có sự nghiệp riêng, có nhà cửa, xe cộ. Không tứ đổ tường, không hút thuốc, uống bia rượu có chừng mực. Tư tưởng không quá bảo thủ, gia trưởng. Không keo kiệt, tính toán. Hào phóng nhưng vẫn biết tiết kiệm. Em tôn trọng những thói quen, sở thích và đam mê của anh. Nên em hy vọng anh cũng vậy. Tôn giáo anh có hoặc không đều được. Độ tuổi từ 27 đến 35. Sống và làm việc ở TP.HCM hoặc các tỉnh giáp Sài Gòn. Chưa kết hôn hoặc đã ly hôn. Nhưng nếu có con riêng thì phải hoàn thành tốt trách nhiệm người cha chu cấp nuôi dưỡng.



Em hy vọng những chia sẻ rõ ràng trên có thể giúp anh đưa ra quyết định muốn gửi mail làm quen hay không. Trong mail anh hãy cho em thấy được sự tự tin nhất có thể của anh. Em sẽ cảm thấy vui nếu như được anh tặng một bài thơ. Thật sự đấy. Vì em cũng khá bận nên em sẽ cố gắng phản hồi lại anh trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn anh nhé! Em rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý độc giả. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc bài tâm sự của em. Em xin chúc quý độc giả và anh một ngày an lành và ấm áp.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.