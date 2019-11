Có cơ hội, mình cùng nhau vỗ béo nhé anh

Tuổi 25, 26 đối với một cô gái không phải là quá già để nói chữ ế nhưng cũng không còn trẻ nữa. Em đã dành cả thanh xuân để đi cưới rồi đi thôi nôi.

Khi còn là sinh viên, phòng trọ của em có 3 người, không ai có bồ hết, cuối tuần tập trung nấu nướng rồi đi cà phê này nọ. Ra trường được 2 năm, phòng em thêm thêm bớt bớt, giờ có 4 đứa ở chung, 3 đứa có bồ rồi. Ngày chủ nhật, mình em bơ vơ, cảm giác buồn tủi nên em quyết định lên đây kiếm anh.

Chắc do chị em, bạn bè xung quanh kết hôn sớm quá chứ không phải do em muộn đâu anh nhỉ. Em có thể sống thật với bản thân, với người yêu thương em, cùng em sát cánh. Em cao 1m58, nặng 43 kg, được mọi người gọi là "nheo" vì quá gầy. Nếu có cơ hội, 2 đứa mình cũng nhau vỗ béo nha anh. Mọi người nhận xét ngoại hình em dễ nhìn, vui tính. Em sống, học tập và làm việc tại Sài Gòn được 6 năm, tương lai muốn lập gia đình và lập nghiệp ở đây luôn. Em là một cô nhân viên văn phòng, ngày ngày đi làm, cuối tuần ở nhà, lâu lâu đi cà phê với bạn bè hoặc đồng nghiệp, cuộc sống rất an yên đời thường. Em không nói chuyện hay nên nói tới đây thôi

