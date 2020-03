Chồng xem phim đen là do lỗi ở tôi

Tôi là tác giả bài: "Chồng xem phim đen". Kể từ khi phát hiện việc đó tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì, có cần phải thẳng thắn với anh không?

Sở thích xem phim đen của chồng không tốt, ảnh hưởng trí não. Sau hai ngày suy nghĩ tôi quyết định hỏi thẳng anh qua tin nhắn. Tôi nghĩ cần làm rõ vấn đề, biết đâu mình có điều gì không tốt? Thật sự như tôi nghĩ, lỗi tại tôi đã không quan tâm cảm xúc của chồng. Tôi nhắn tin cho anh: "Anh không thích làm chuyện đó với em à"? Chồng nói rất thích. Tôi nói tiếp: "Vậy tại sao anh chọn cách tự xử? Em biết anh coi phim đen và tự xử. Anh đừng hỏi vì sao em biết, chỉ cần anh trả lời tại sao"? Chồng nói trước kia có xem, giờ thì không. Đúng là vậy, vì lịch sử truy cập hai tuần gần đây tôi không thấy có.

Nửa tháng nay tôi không đi bán hàng do bệnh dịch, đáp ứng cho chồng đủ (tôi nghĩ vậy). Tôi hỏi trước kia tại sao anh làm thế? Anh có điều gì không hài lòng ở em không? Chồng nói trước kia có lúc tôi than mệt (do đông khách) nên anh không muốn phiền đến tôi, không đòi mà chỉ đáp ứng khi tôi cần. Tôi nói: "Em thật xin lỗi anh vì điều đó. Giờ em không mệt rồi. Em không muốn anh tự làm vậy, sẽ ảnh hưởng sức khỏe và trí não. Em cũng muốn anh tiết kiệm năng lượng đó dành cho em". Chồng nhắn lại bằng mặt cười toe toét với dòng chữ: "ok". Tôi tự nói với mình phải giúp chồng bỏ thói quen xấu đó. Có thể do không ăn no nên anh mới thèm ăn. Giờ tôi để chồng lúc nào cũng no đủ, để xem anh còn xem phim đó nữa không Thật ra anh xem phim đen là để "tự xử" chứ không phải chỉ để coi. Tôi muốn mọi chị em khi phát hiện chồng như vậy nên nhẹ nhàng tìm hiểu, biết đâu mình chưa làm tròn vai trò người vợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm câu chuyện của tôi.

Hà

