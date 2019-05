Chồng tin tưởng cho giữ tiền mà tôi lại giấu anh chơi cờ bạc hết

Tôi rất muốn dừng lại không chơi nữa, nhưng dừng lại thì lấy tiền ở đâu, trong khi lương tôi chỉ có 8 triệu.

Gần đây, đọc nhiều tin tức về những người cờ bạc đến tán gia bại sản mà lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi 33 tuổi, vốn dĩ là người phụ nữ biết thu vén, hết lòng với gia đình. Chồng tôi tốt tính, khéo ngoại giao, chăm kiếm tiền lo cho gia đình và có năng lực. Từ khi cưới đến nay, thu nhập của anh không ngừng tăng lên, hiện giờ gấp 4 lần tôi. Anh vốn hào phóng, không giỏi giữ tiền và chi tiêu nên tin tưởng kiếm được bao nhiêu đều giao hết tay hòm chìa khóa cho vợ chủ động thu chi. Chúng tôi đã mua được chung cư trả góp, có một gái một trai. Dù cũng có lúc vợ chồng tranh cãi giận hờn nhưng luôn yêu nhau. Cuộc sống cứ thế trôi qua mà không phải quá lo lắng về kinh tế.

Nghĩ về quá khứ mà lòng tôi đau xót, giá như tôi biết an phận và tiếp tục làm tốt vai trò quán xuyến của người phụ nữ trong gia đình thì đời đẹp biết bao. Nhưng không, tôi bắt đầu rơi vào hố sâu từ đầu năm ngoái, khi dấn thân vào trò may rủi trên mạng lúc nào không hay. Từ chơi thử miễn phí, thấy dễ ăn rồi nạp ít tiền và thắng, rồi chẳng may thua lại nạp nhiều thêm để gỡ, rồi lại thua... Cái vòng luẩn quẩn nhưng tôi cứ u mê lao đầu vào với niềm tin mãnh liệt sẽ thắng, sẽ có tiền trả hết nợ nhà trước hạn, cho con học trường tốt, đỡ đần chồng bớt lo lắng gánh nặng kinh tế... Thực tế chỉ là cay đắng, là những đêm mất ngủ để chơi và cay cú, trong khi nhẽ ra tôi nên nằm ngủ êm ấm cạnh chồng con.

Rồi chồng tôi cũng biết khi tôi khóc thú tội, báo đã tiêu hết sạch tiền. Lần đầu anh không trách mắng gì nhiều, chỉ nhắc nhở tôi hãy nhớ lấy làm bài học. Chồng lại phải đi xoay tiền làm thêm để đập vào cho tôi. Nhưng lại có lần thứ 2 và lần thứ 3... Tôi còn giấu chồng để chơi vì lỡ hứa sẽ không chơi nữa. Thực sự tôi thấy mình tồi tệ, chưa bao giờ nhân cách đi xuống như thế. Tôi không dám thống kê mình đã đốt đi theo cờ bạc trong năm ngoái hết bao nhiêu, nhưng phải trên trăm triệu. Vì chuyện này mà tôi làm chồng đau buồn rất nhiều, thậm chí hai đứa đã cận kề ly hôn, nhưng vì thương tôi - người vợ ngu ngốc, cuối cùng anh vẫn đứng ra trả hết số nợ và giữ im lặng không kể với ai để giữ thể diện cho tôi. Vậy là cả năm ngoái chúng tôi không để dư được đồng nào. May mắn là đến Tết âm lịch, với tiền thưởng của cả hai thì chúng tôi trả hết số nợ, bắt đầu tiết kiệm lại từ con số 0.



Năm nay, tôi đã thề với lòng sẽ không chơi nữa, chi tiêu tiết kiệm để bù lại một năm lãng phí. Trải qua 3 tháng đầu năm, chúng tôi để ra được 5 chỉ vàng, 10 triệu tiền mặt, còn dư dả đặt trước vé đi biển cho cả nhà mùa hè. Đến lúc này không hiểu sao sự u mê trong tôi trở lại. Một ngày, tôi lại nạp 10 triệu tiền tiết kiệm vào chơi, sau vài ngày ăn lên, tâm trạng đang vui mừng thì một phút quá tay tôi thua sạch. Tôi lại rút 40 triệu tiền trong thẻ tín dụng của chồng để chơi với suy nghĩ đánh lớn thì mới nhanh gỡ lại. Sau một tuần, 40 triệu bay hết. Đến lúc này tâm trạng tôi thật sự cuống cuồng vì không biết phải làm sao để kiếm tiền và trả lại vào thẻ cho chồng. Tôi rất muốn dừng lại không chơi nữa, nhưng dừng lại thì lấy tiền ở đâu, trong khi lương tôi chỉ có 8 triệu. Tôi bán nốt 5 chỉ vàng, nhưng vận may không mỉm cười với tôi.



Khi viết những dòng này, tôi nhẩm tính chỉ trong hơn chục ngày, tôi đã nướng đi gần 70 triệu. Khi chơi say, thấy tiền chỉ là những con số vô tri, đến khi tỉnh lại mới thấm đó là những giọt mồ hôi, nước mắt, là công sức lao động của chồng và chính mình. Tôi ân hận và đau đớn vô cùng. Lúc này tôi vẫn chưa thú nhận với chồng hay bất kỳ ai, nhưng tôi cũng không biết nên làm gì? Nếu nói ra chắc chắn chồng tôi sẽ sốc vô cùng, có thể hạnh phúc gia đình không giữ được. Tôi khát khao trở về là mình của trước kia. Tôi sẽ từ bỏ vĩnh viễn trò đỏ đen này. Nhưng mọi người đều nói dính vào cái này như kẻ nghiện, sớm muộn rồi cũng tái. Thực tế tôi từng như thế, nên tôi còn hoài nghi chính mình. Có lẽ tôi nên chủ động giải thoát cho người chồng tốt của mình, dù yêu anh nhiều? Nhưng còn hai con thơ, nghĩ đến thấy lòng đau như cắt. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên thực sự, nhất là những bạn đã bỏ hẳn được cờ bạc. Tôi xin cảm ơn.

Băng

