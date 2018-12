Chồng thương con nhưng không hề thương tôi

Tôi 28 tuổi, chồng 29, chúng tôi có một bé gái gần 3 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được hơn 4 năm, khi tôi mang bầu sắp đến ngày sinh con thì vợ chồng quyết định về quê ngoại. Chồng giúp đỡ rất nhiều lúc tôi sinh con, ngày nào anh đi làm về cũng giặt giũ quần áo cho hai mẹ con, anh yêu thương con rất nhiều. Mọi việc dường như đều tốt đẹp nhưng anh ham chơi, đi làm thì ít còn đi ăn nhậu, bù khú bạn bè thì nhiều. Anh không làm ra tiền để đủ nuôi sống 2 mẹ con tôi, cuộc sống của tôi phụ thuộc vào ba mẹ đẻ trong khi ba mẹ không khá giả. Tôi rất thương ba mẹ mình. Khi con một tuổi, tôi bắt đầu đi làm, còn anh công việc không ổn định, hay đổi việc này việc khác dù tôi có cố gắng khuyên cũng không được. Hiện tại anh làm tiếp thị, lương cũng không được nhiều, anh giữ tiền riêng, nếu có đưa cho tôi thì cũng tính toán chi ly. Mà tôi không nói về vấn đề tiền bạc, dù anh có đi làm lương ít cũng được, chúng tôi vẫn sống chung nhà với bố mẹ đẻ của tôi.

Giờ tôi muốn ly thân bởi không cảm nhận được tình cảm của anh, từ lúc quen đến khi cưới chỉ có tình cảm một phía từ tôi. Lúc mới bắt đầu đi làm, do chưa có xe nên chồng chở tôi đi làm và đón về. Lần thứ nhất, vào một ngày đẹp trời, sau khi xong việc tôi rời khỏi công ty và chờ anh đến đón, nhưng chờ mãi không thấy anh đâu, tôi gọi anh nói đến liền, tôi tin và chờ dài cả cổ rồi anh không tới đón. Tôi tha thứ. Lần thứ hai, tôi cũng chờ và đi bộ một đoạn thật xa, gọi điện anh nói tới liền nhưng nhậu say tới nỗi không thấy đường chạy xe về. Tất nhiên tôi đi bộ hơn 10 km về. Tôi cũng tha thứ.



Từ đó tôi cố gắng mua một chiếc xe đi làm, nhưng có một hôm xe hư tôi đành nhờ anh chở đi làm, nhưng thêm một lần nữa tôi phải khóc và đi bộ dưới trời mưa. Tôi đã gọi điện thoại nhưng anh còn bận với cuộc vui của mình. Tôi biết, do mình yêu anh nhiều hơn, tình cảm nhiều hơn nên anh có thể làm như vậy, nhưng anh chưa bao giờ xin lỗi tôi. Anh có thể bỏ mặc tôi để đi chơi, đi nhậu với bạn bè, khi tôi đau bệnh gọi điện cho anh thì lúc đó anh trả lời chưa về được. Có lần con bệnh sốt cao, khóc đòi ba, tôi gọi điện thoại cho anh về nhưng cũng không được, anh còn bên những cuộc vui của bạn bè, không thể về sớm.

Cuối tuần anh thường chở hai mẹ con đi chơi, cũng phụ tôi giặt đồ, đi chợ mua đồ ăn, mua sữa cho con. Anh là một người ba tốt, tôi biết anh thương con nhưng không thương vợ, đối với anh tôi không bằng bạn bè. Tôi có thể chắc chắn như vậy vì có rất nhiều việc xảy ra. Giờ tôi muốn ly thân nhưng thương con gái của mình nên còn lưỡng lự, mong các bạn độc giả cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn rất nhiều.

Hiền