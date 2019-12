Chồng sắp cưới đa nghi kể từ khi tôi bị sếp cũ lợi dụng

Tôi và anh yêu nhau 4 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Anh rất tốt, luôn chiều chuộng, chăm sóc tôi, được lòng ba mẹ và họ hàng tôi. Duy chỉ có một điều làm tôi suy nghĩ, anh không còn tin tưởng tôi.

Năm ngoái, trong ngày liên hoan tất niên công ty cũ, do say xỉn nên tôi đã bị sếp cũ lợi dụng. Sau chuyện này, tôi viết đơn xin nghỉ tại công ty, chặn mọi liên lạc với tất cả nhân viên ở đó, do không muốn giấu anh điều gì nên tôi đã kể mọi chuyện. Khi đó anh rất thương tôi, luôn miệng nói do anh ở xa nên không thể bảo vệ được tôi (hồi ấy chúng tôi cách nhau 100 km). Đến giờ, anh rất đa nghi, cứ khi nào không gọi được cho tôi là anh đều trách móc rất nặng lời, tôi giải thích thế nào anh đều không nghe, nói không tin. Một tháng nữa là đám cưới rồi, tôi thật sự thấy buồn, không biết khi sự tin tưởng không có, liệu chúng tôi có thể sống chung cả đời? Mong được các bạn tư vấn.

Thanh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.