Chồng muốn mua 20 lít rượu để chuẩn bị tiếp khách ngày Tết

Nói chung tôi tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Duy chỉ có ngày Tết ở quê chồng là tôi thấy hãi, nghĩ đến đã nổi da gà.

Tôi lấy chồng nhưng không phải làm dâu. Vợ chồng tôi sống và làm việc ở quê tôi. Chúng tôi có nhà riêng gần nhà ngoại, còn cách nhà nội 2 giờ chạy xe ôtô nên năm vài lần mới về quê nội thăm gia đình. Chồng tôi là con út nhưng ở cùng nhà của bố mẹ, còn các anh chị lớn ra ở riêng hết, phận út lại thành trưởng. Ngày Tết, lục cục từ khuya 30 đến sớm mùng Một, chỉ mình tôi phải lo mấy mâm cơm gia đình, đợi anh chị em chồng tới chúc Tết bố mẹ. Trong khi các anh chị em tầm 9 đến 10h sáng xúng xính đủng đỉnh váy áo tươm tất đến chỉ việc ngồi vào mâm thôi, nếu năm nào tôi xong muộn hoặc mâm cơm không tươm tất (có năm Tết rơi đúng đợt tôi mới sinh con được 3 tháng xong) thì chồng hay gia đình có ý kêu chậm, không hài lòng.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, trong khi các anh chị thảnh thơi đi chúc Tết riêng hoặc về nghỉ thì vợ chồng tôi phải ở nhà đợi khách đến chúc Tết, không biết bao nhiêu là lượt đến, bánh kẹo trà thuốc và đặc biệt là bia rượu lôi ra để tiếp khách. Chúc tụng, mời chào nhiều đến mức mà Tết năm nào chồng tôi cũng say ngất ngưởng từ ngày 30 và cả mấy ngày Tết. Mọi năm mua 10 lít rượu say quắc cần câu những tưởng là đủ, năm nay chồng tôi bảo mua 20 lít rượu để tiếp khách mới đủ, vì khách nam vào nhà là anh đều lôi chén rượu ra tiếp, cụng li mới được. Rồi sau chồng tôi lại lấy xe máy đi chúc Tết riêng từng nhà nữa.

Ngày Tết để vui vẻ, nghỉ ngơi nhưng tôi lại thấy hãi vô cùng, một phần vì việc phải lo chục tụng mời mọc quá nhiều, nữa là chồng phải tiếp rượu khách nhiều, chỉ sợ đi đường lái xe không an toàn nên nằm nhà đợi chồng đi chúc Tết cũng không an tâm, mà hết ngày về chồng say chỉ sợ anh trúng gió rồi cảm. Năm nay vợ chồng mới xây được nhà riêng ở quê tôi, tôi ước ao được ăn Tết ở nhà mới của mình nhẹ nhàng đơn giản, sau rồi vợ chồng con cái đi chúc Tết nhà ngoại và vãn cảnh, thảnh thơi, có điều chắc không thể. Ngày Tết cho con cái về thăm ông bà nội thì tôi không ý kiến vì bố mẹ chồng già rồi, mong con cái về từng ngày, nhưng nghĩ đến các hoạt động ngày Tết lại vẫn lặp lại như mọi năm mà tôi không biết phải làm sao để xoay chuyển. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên.

