Chồng mua hộ đồng nghiệp nữ rất nhiều bao cao su

Tôi đã lập gia đình 5 năm, có một con gái rất xinh xắn ngoan ngoãn. Chồng hiền, khá là yêu thương vợ con. Chúng tôi đều có công việc tốt, thu nhập tốt. Tôi là một phụ nữ bình thường như mọi người, yêu chồng thương con và dành hết sức để chăm sóc gia đình, nhà cửa, đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi mỗi ngày. Nhưng cuộc đời hình như chưa bao giờ bằng phẳng, cách đây hai năm tôi bỏ một số cơ hội của mình, chuyển việc (dù công việc rất tốt), chuyển nhà để tạo điều kiện cho chồng cơ hội thăng tiến trong công ty. Năm ngoái chồng được đề bạt lên trưởng phòng và bắt đầu từ đầu năm nay tôi thấy anh có nhiều thay đổi như: hay cáu gắt với vợ con, chê vợ, quát con, thường xuyên đi làm về muộn. Do đặc thù công việc là làm với nước ngoài thường xuyên phải làm thêm giờ nên tôi cũng không hề nghi ngờ, chỉ góp ý về những thay đổi của chồng.



Đợt vừa rồi chồng có đi công tác nước ngoài, khi về tôi thấy chồng mua rất nhiều bao cao su. Tôi hỏi anh trả lời rằng đó là do một chị đồng nghiệp nhờ mua hộ. Tôi rất bất ngờ vì điều này bởi không thể nghĩ một người phụ nữ bình thường lại có thể nhờ đồng nghiệp nam, nhất là một người có gia đình mua những món đồ tế nhị như vậy. Tôi không tin và chất vấn chồng, chồng đưa cho tôi xem đoạn chat với chị đồng nghiệp kia để chứng minh: “Chỉ mua hộ để chị tặng và dùng dần”. Khi tôi hỏi chồng tôi và chị đồng nghiệp thân thiết đến mức nào mà người ta nhờ mua những món đồ tế nhị đến vậy, chồng trả lời chỉ là đồng nghiệp xã giao bình thường. Tôi có hỏi thêm một vài câu khác thì chồng quát, cho rằng tôi quá nhỏ nhen, ích kỷ, rằng tôi là người đàn bà cổ hủ, chuyện đó hoàn toàn bình thường.



Anh một mực khẳng định mình chỉ có quan hệ bình thường với chị đó. Tôi cũng vì hòa khí gia đình nên không nói nữa và cũng tự hỏi: “Hay mình đúng là một người phụ nữ nhỏ nhen, ích kỷ và cổ hủ”. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thật là cảm thấy rất khó chịu, việc một người phụ nữ chỉ quen biết xã giao nhờ một người đàn ông mua “rất nhiều bao cao su để đi tặng và dùng dần” vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Nếu chuyện chỉ dừng lại như vậy chắc tôi sẽ không viết những dòng tâm sự này.



Bẵng đi vài tháng, tuần trước tình cờ chồng để quên điện thoại ở nhà và tôi đọc được một tin nhắn rất tình cảm, số điện thoai lạ không có trong danh bạ. Dù rất tin chồng, không bao giờ kiểm tra hay động vào đồ cá nhân của chồng nhưng đến lúc này thật sự tôi không còn tin anh được nữa. Tôi liền mở mạng xã hội ra và bất ngờ khi phát hiện những dòng tình cảm thắm thiết của “chị đồng nghiệp” kia dành cho chồng mình. Hóa ra chồng tôi đã tận tình mua rất nhiều đồ cho chị ta trong chuyến công tác đó, còn đồ của con thì anh lại quên không mua. Họ chat với nhau thường xuyên, đi ăn trưa cùng, anh còn mua hoa tặng và đưa chị ta về. Tôi chợt nhớ lại có lần trời mưa nhà không nấu được cơm, tôi và con đã phải ngồi đợi chồng về đưa đi ăn, chờ mãi đến hơn 21h anh mới về vì “phải đưa đồng nghiệp về”. Giờ tôi mới hiểu con hôm đó đói lả vì bố còn bận “đưa đồng nghiệp về”.



Tôi cũng tìm hiểu thì biết rằng chị hơn chồng tôi 2 tuổi, đã ly dị, có một con, là một người phụ nữ hiện đại theo tiêu chuẩn của chồng tôi: hút thuốc lá, xăm mình. Thật buồn, chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi nguội lạnh vì anh luôn từ chối, lấy lý do mệt, công việc áp lực. Tôi biết họ ở hai phòng khác nhau và hợp tác để làm chung dự án. Tôi cũng biết chuyện giữa chồng và chị ta trở nên thân thiết hơn từ việc “mua bao cao su hộ” đó. Tôi không dám đọc tiếp nữa vì không thể chịu đựng được nếu biết họ còn làm những gì. Tôi tổn thưởng, đau đớn và giá lạnh. Chồng đã vì một người phụ nữ khác mà làm tôi đau đớn. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Chắc chắn tôi không thể đem những thứ này làm ầm ĩ lên cho họ xấu hổ vì đó là điều bản thân không thể làm nổi.



Tôi nghĩ ra nhiều cách nhưng cách nào cũng cảm thấy quá đau đớn cho mình, cho con. Có lẽ tôi đã nhầm, đã đến lúc tôi phải làm lại mọi thứ. Tôi thấy khác lạ nhưng cứ tự tìm lý do để bao biện, để đánh lừa bản thân nhưng giờ phải thừa nhận mình thất bại. Tôi thất bại khi tin vào người đàn ông mình cho là người của đời mình, thất bại khi tin người đó là người tử tế. Tôi mới 30 tuổi, chưa biết sẽ bước tiếp như thế nào nhưng chắc chắn hiểu mình không thể đi bên cạnh một người đàn ông lừa dối, một người cách đây 5 năm đã thề sẽ bảo vệ tôi khỏi “những giông bão cuộc đời”.



Tôi buồn và đau đớn. Nực cười là chồng hồi đó mua về 13 hộp bao cao su, nói là mua hộ chị đồng nghiệp 12 hộp và một hộp để cho tôi dùng. Tôi vẫn cất nó vào góc tủ vì không thoải mái, nghĩ lại tôi thật ngu ngốc. Có lẽ hôm nay tôi sẽ lấy nó ra, bọc thật đẹp, gửi trả lại nó cho chủ nhân và bước ra khỏi cơn bão mà chính chồng đã đem lại cho tôi. Tôi không biết tương lai của mình và con sẽ như thế nào sau khi bước qua cơn bão này, một ngôi nhà mà cơn bão dừng sau khung cửa tưởng chừng thật khó và xa vời.

Duyên