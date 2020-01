Chồng luôn khó chịu với người nhà tôi

Tôi và chồng có cuộc sống êm đẹp, không có mâu thuẫn trong tiền bạc, con cái, rất vui và hạnh phúc. Chồng tôi thương vợ con, chăm chỉ kiếm tiền, chỉ có một điều khiến tôi lăn tăn.

Nhà chồng tôi ở quê cách 300 km, gia đình không khá giả nhưng hạnh phúc, họ hàng chồng không quá thân thiết, cũng không xa cách. Mỗi khi em chồng, họ hàng chồng có việc, tôi đều mời về nhà ở từ mấy ngày đến cả tháng, không tính toán khó chịu. Trung bình mỗi năm gia đình chồng xuống chơi 3, 4 lần, em chồng và cháu đều ở chung, căn hộ 7, 8 người ở khá chật hẹp, sinh hoạt đôi khi bất tiện nhưng với tôi không ảnh hưởng gì, miễn vui vẻ là được.

Với nhà tôi anh lại rất khó chịu. Mẹ tôi đơn thân nuôi 2 con, lớn lên mua cho mỗi đứa một căn nhà, không chịu ở chung vì sợ phiền con cái. Mẹ tôi vừa làm mẹ vừa làm bố nên rất quyết đoán và mạnh mẽ. Có khi mẹ qua thăm thì dọn dẹp giùm tôi, mua trái cây, đồ ăn qua, vậy mà nhờ chồng tôi lấy cái này cái kia thì anh khó chịu ra mặt. Sau này mẹ tôi ngại không qua nữa. Chị tôi thẳng tính, ào ào, rất thương tôi, sẵn sàng qua chở con tôi đi chơi, đi ăn, mua sắm. Tuy nhiên chị làm sếp, rất bận việc, hai ngày cuối tuần có sự kiện nên đôi lúc nhờ tôi chăm cháu mấy tiếng, một năm khoảng 2, 3 lần. Chồng tôi nhăn nhó, khó chịu vì bé ăn uống chưa sạch sẽ, còn tôi nói bé đều nghe lời. Giờ bé lớn rồi nên đi theo mẹ công việc luôn, không gửi nữa.

Đỉnh điểm là chị tôi vào bệnh viện, tôi nói với chồng là đêm vào với chị, vậy mà anh so bì, nói trước tôi vào viện chị có ở lại đâu, rồi lớn tiếng với tôi, than đủ thứ nào là ngủ không quen, bị mệt... Tôi buồn rất nhiều vì rất thoải mái với gia đình chồng, cho không tính toán phải nhận lại, ăn uống chi tiêu tôi không tiếc, đồ đạc thấy cần là mua về gửi nhà chồng. Còn với nhà tôi, anh khó chịu từng tí một, hay tự ái, bực dọc. Nhiều lần tôi thẳng thắn hỏi anh vì sao lại như vậy, chồng bảo do khắc khẩu thôi chứ anh thương gia đình tôi lắm. Tôi chưa thấy chồng thương gia đình mình chỗ nào cả.

Yêu thì yêu nhiều, gần 15 năm bên nhau, vậy mà nghĩ đến việc chồng thiếu tôn trọng gia đình tôi dù mọi người không làm gì đến anh, điều đó khiến tôi rất giận, có khi định tính toán lại với nhà anh. Rồi tôi lại đắn đo, đã biết người ta sai mà mình làm như vậy lại sai hơn. Giờ tôi không biết còn cách nào để chồng thay đổi suy nghĩ, bớt trẻ con và ích kỷ hơn không. Tôi đã dùng hết cách, nhẹ nhàng tâm sự rồi đến biện pháp mạnh đòi chia tay mà chỉ được một hai tuần. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Huyền

