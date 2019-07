Chồng liên lạc với người cũ dù từng dặn tôi không làm thế

Vừa rồi, vô tình xem trong điện thoại của chồng, tôi phát hiện tin nhắn của anh và bạn gái cũ.

Tôi 26 tuổi, đang làm văn phòng tại TP HCM, được nhận xét là dễ thương, rất thích nấu ăn và nội trợ. Tôi lập gia đình cuối năm ngoái và đang ở chung với hai người em chồng. Vợ chồng tôi chưa có con, sinh hoạt bình thường, không kế hoạch, vẫn đang mong con về. Chồng tôi có hiếu cả bên nội lẫn ngoại, yêu thương các em, tuy nhiên đôi khi cũng gia trưởng và sĩ diện. Anh không bao giờ dùng những lời lẽ ngọt ngào hay cưng chiều với vợ.

Trước khi quen chồng, tôi trải qua một mối tình sinh viên, chưa hề đi quá giới hạn. Tuy chóng vánh nhưng do là mối tình đầu nên khi chia tay tôi rất đau khổ (chia tay khi vẫn còn tình cảm nhưng vì gia đình và khác đạo). Còn chồng, trước khi quen tôi, anh đã trải qua một hai mối tình, cũng diễn ra chỉ vài tháng. Mối tình đầu của anh khi đang là sinh viên, thầm yêu lâu mới dám thổ lộ. Lý do chia tay là do chưa có sự nghiệp nên không tự tin để tiếp tục.

Sau đó tôi gặp chồng bây giờ, anh là người đầu tiên tôi đưa về ra mắt gia đình và tôi cũng vậy. Khi đó, bạn trai cũ vẫn gọi điện, nhắn tin, kết bạn mạng xã hội nói muốn gặp tôi, nhưng tôi không đáp lại. Anh biết được, tỏ ý không vui, bảo tôi không nên liên lạc với người cũ. Rồi chúng tôi kết hôn. Đúng một tháng sau cưới, mẹ tôi mất đột ngột, tôi chỉ còn ba và chồng là hai người tin tưởng và yêu thương nhất.

Gần đây, vợ chồng tôi vô tình gặp lại mối tình đầu của anh. Suốt buổi, tôi thấy anh cứ nhìn sang hướng cô bé đó mãi nhưng cũng không nghĩ ngợi gì vì dù sao cũng 7-8 năm rồi. Hôm rồi, vô tình xem trong điện thoại của chồng, tôi phát hiện tin nhắn của hai người đó. Hóa ra vừa đến nhà là anh nhắn tin cho cô bé ngay, khen: em vẫn dễ thương như ngày nào, em giỏi rồi hẹn một ngày nào đó gặp nhau. Kéo lên trên, tôi phát hiện hai người từng chat với nhau trước đó, có dấu hiệu xóa tin nhắn, nội dung là những câu hỏi thăm.

Tôi không ghen với quá khứ của chồng nhưng trước đây chính anh đã nói là không nên liên lạc, kết bạn hay gặp lại người cũ vì sẽ không hay, vậy mà anh lại làm thế. Tôi cảm thấy thất vọng và mất hết niềm tin vào chồng, như bị lừa dối sau lưng. Dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng những gì đang diễn ra rất dễ là tiền đề để đi xa hơn nữa. Trước cưới, tôi nói với chồng rằng không bao giờ chấp nhận việc bị phản bội, dù chỉ một lần vì biết cảm giác đó rất kinh khủng, tôi không thể đối mặt hay chấp nhận được. Tôi biết sẽ phải nói chuyện với chồng cho ra lẽ. Ngoài ra, chồng tôi rất mê điện thoại, về nhà là ôm điện thoại ngay, tối ngủ anh toàn hất tay tôi ra, vợ chồng mỗi người một góc. Xin anh chị đi trước tư vấn giúp, tôi nên nói thế nào để sau này chồng biết mà không thế nữa, cả chuyện mê điện thoại, bỏ bê vợ. Cảm ơn các anh chị.

Thảo

