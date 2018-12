Chồng làm ra tiền nên anh xem thường tôi

Tôi mới nghỉ việc được 6 tháng ở ngân hàng vì lương quá thấp. Vừa nghỉ xong thì vợ chồng tôi lại cãi nhau, anh nói muốn ly hôn vì tôi ỷ lại. Ba mẹ tôi làm ruộng nhưng cũng có dư dả chút để nuôi 3 chị em ăn học. Khi cưới nhau, anh tay trắng không có gì, ba mẹ tôi cho miếng đất để xây nhà, tiền do chồng đi làm ở nước ngoài gửi về xây. Sau 5 năm, chúng tôi có 2 căn nhà, tổng giá trị gần 2 tỷ; một cậu con trai ngoan ngoãn và thông minh. Tôi đang sửa một căn nhà để mở quán cà phê kiếm thêm thu nhập.

Tôi nhận thấy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt quá. Chồng biết uống rượu bia, khi uống bia hay cả nể, thường tỏ ra không say nhưng hay nằm ngủ cả 2 ngày không dậy nổi. Anh đi xe máy, tôi ngồi sau không cảm thấy an toàn, tôi nhiều lần nhắc nhở nên vợ chồng ra đường hay cãi nhau. Ở nhà anh hay nói to, giống hệt mẹ anh. Có lần về quê, tôi được kể lại là giọng mẹ anh quát con cháu mà rợn cả người. Tôi cũng bị ám ảnh tiếng mẹ chồng do lúc sinh mẹ chồng bảo vào chăm nhưng đối xử với tôi đến mức tôi bị trầm cảm, giờ vẫn thấy sợ mỗi khi tiếp xúc mẹ chồng.

Chồng tôi làm ra tiền, tôi thì không, vì thế anh hay xem thường tôi. Mỗi khi không vừa lòng điều gì anh nói năng rất khó nghe, thô lỗ, khiến tôi càng ngày càng không còn tình cảm yêu thương như trước. Mọi người đều tưởng vợ chồng tôi đầm ấm hạnh phúc, tôi cũng không muốn chọn cách ly hôn vì còn con trai và danh dự gia đình, tuy nhiên nghĩ đến cảnh phải sống với một người chồng lúc nào cũng to tiếng và cộc cằn đến suốt cả cuộc đời là thấy rất buồn. Ngoài thời gian đi làm, khi về nhà anh sử dụng hầu hết thời gian vào chơi game và điện thoại, hiếm khi dành thời gian tâm sự với vợ con. Ngoài những điều kể trên, anh rất thương con, không lăng nhăng bồ bịch. Rất mong nhận được sự tư vấn của các bạn vì tôi thấy ngột ngạt quá.

Ngọc

