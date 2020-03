Chồng không thể ngừng đi với gái gọi

Tôi và chồng lấy nhau được 10 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Chúng tôi hợp nhau về đam mê, mơ ước, cùng thành lập công ty.

Ban đầu tay trắng rất vất vả, may mắn đến giờ tài chính gia đình tốt, chúng tôi đã trải qua nhiều thách thức, chông gai. Sau khi sinh xong hai bé, tôi lui về quản lý việc cho thuê và đầu tư bất động sản gia đình theo ý của anh, còn anh quản lý công việc kinh doanh. Tôi vẫn hỗ trợ một số mảng khác trong công ty.

Chồng tôi bề ngoài cao to, ăn to nói lớn, thông minh, quyết đoán, thích phiêu lưu và nóng tính. Tôi nhỏ người, ưa nhìn, nhẹ nhàng, nữ tính, nhiều đàn ông nhận xét là hấp dẫn. Ngoài những lúc căng thẳng, cãi vã, mọi vấn đề khác trong gia đình đều ổn. Chỉ có một điều, tôi phát hiện chồng thích gái gú nhưng lại không quan tâm đến nhu cầu của vợ.

Hai lần tôi mang bầu, dù tôi có gợi ý anh cũng không động vào tôi cả năm trời. Sau khi sinh, anh cùng chỉ gần gũi tôi 2, 3 lần/ tháng, có tháng quên luôn. Sau này, tôi phát hiện mấy năm đó anh đi với gái gọi, đi massage mỗi khi công tác (anh đi công tác liên tục).

Một thời gian anh cảm nắng cô gái trong quán massage, nhắn tin, ăn uống, đưa tiền cho cô ấy. Chỉ đến khi cô ấy biết trang cá nhân của chúng tôi, anh mới biết dừng lại nhưng vẫn giữ liên lạc thêm mấy năm nữa. Anh thờ ơ với mẹ con tôi, không bao giờ bế con hay chơi với con, sau hai lần sinh tôi đều bị trầm cảm. Có lần tôi định cầm dao đâm vào bụng để cả mẹ con cùng đi nhưng may mà tự vượt qua sự trầm cảm. Anh chỉ thích ở cạnh khi tôi vui vẻ, còn khi tôi gặp vấn đề cần giúp đỡ là anh chạy đi ngay. Mang bầu với tôi là những ác mộng, tôi phải chiến đấu đơn độc nên nhất quyết không bao giờ có bầu thêm nữa, dù yêu trẻ con và muốn có nhiều con.

Tôi cố gạt những sự đau khổ, buồn tủi sang một bên, tập trung vào chăm sóc cho con tốt nhất. Tôi đi làm ngực, thẩm mỹ để bản thân hấp dẫn hơn, sẵn sàng học hỏi những kỹ năng giường chiếu. Tôi sửa nhà, cố gắng vun vén gia đình với hy vọng ngôi nhà ấm cúng vui vẻ sẽ làm cho anh thay đổi. Sau một thời gian, anh cũng biết quan tâm gia đình, vợ con hơn. Anh hay nói ngày xưa mới kiếm được tiền thì thử của lạ tí, giờ lớn tuổi hơn rồi không hào hứng gì mấy chuyện đó. Tôi biết anh chỉ nói dối, mấy năm nay đi công tác anh đều liên lạc gái gọi, bao tiền gái massage, hẹn hò với gái đi xem ca nhạc, đi chơi. Trước đây tôi chỉ nghĩ anh đi massage nhưng không thể nghĩ được mức độ và cường độ nhiều như vậy. Tôi sốc, thất vọng vì những cố gắng của mình chẳng làm anh thay đổi và chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi muốn buông bỏ, không còn muốn giữ gia đình nữa. Tôi nhẹ nhàng thông báo với anh rồi cắt liên lạc, chuẩn bị trong đầu nhiều phương án tiếp theo cho bản thân. Việc này đã làm tình cảm tôi dành cho anh sứt mẻ, vơi đi nhiều, có chồng cũng được, không có cũng không sao, anh không còn quá quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa. Anh xin lỗi, hứa sửa sai. Tôi bảo anh ký cam kết sẽ không tái phạm. Anh không ký mà nói chỉ hạn chế bớt chứ không hết được. Anh yêu gia đình, không muốn làm tổn thương tôi nhưng vẫn còn muốn phiêu lưu, đó là bản năng của đàn ông. Anh chỉ giải trí tiêu khiển chứ gia đình là số một. Anh nói vậy làm tôi khó quyết định phải làm gì.

Có lẽ, mối quan hệ vợ chồng là một trong những thách thức khó nhất trong cuộc sống, tôi chẳng thể lường trước được những điều xảy ra trước khi lập gia đình. Sau nhiều cân nhắc, tôi đã đưa anh lựa chọn: Hai vợ chồng cùng chung thủy, kiềm chế và quản lý những ham muốn tự do cá nhân. Với tôi thì không khó, anh sẽ cần nỗ lực. Nếu anh không làm được phương án một thì chúng tôi cùng không chung thủy về mặt tình dục nữa, chỉ thẳng thắn trung thực với nhau về điều đó.

Tôi chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ lâu năm thì tình dục và sự khát khao cũng trở nên nhàm chán với cả hai; chấp nhận rằng vợ hay chồng cũng không thể đáp ứng được những mọi mong muốn hoàn hảo của đối phương: trách nhiệm gia đình, con cái, tài chính và cả quan hệ... Nếu vợ chồng coi nhau như những người bạn thì mỗi người tìm sự cân bằng ở bên ngoài để duy trì mối quan hệ gia đình lâu dài. Tôi muốn vợ chồng thẳng thắn, trung thực với nhau về điều đó, nó tốt hơn là lừa dối nhau rồi sau phát hiện ra sẽ càng đau hơn. Phương án này cũng có những rủi ro là có thể đẩy mối quan hệ tan vỡ nhanh hơn.

Anh không đồng ý với hai phương án. Ở phương án hai, anh nói anh là đàn ông muốn có sự kiểm soát. Anh đưa ra phương án hai vợ chồng đi cùng nhau nhiều hơn để hạn chế bớt những việc kia của anh. Tôi đồng ý nhưng thực tế chúng tôi đã không làm được, do công việc và cũng có thể do anh không hoàn toàn mong muốn thực hiện nó, như thế mất tự do cá nhân. Tôi nên làm sao? Có giải pháp nào khác mà tôi chưa nghĩ đến? Tôi có quá cầu toàn hay anh có quá ích kỷ? Có gia đình nào giống như chúng tôi? Tôi mong muốn nhận góp ý từ anh chị, đặc biệt những người làm kinh doanh giống chúng tôi.

Trang

