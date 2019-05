Chồng không cần tôi như khi mới bị phát hiện ngoại tình nữa

Dẫu nói là tha thứ nhưng chỉ cần nhớ lại những gì anh ta đã làm và đối xử với mình, lòng tôi lại vô cùng căm hận.

Tôi lấy chồng 8 năm, có con trai 7 tuổi. Gia đình không giàu có nhưng so với bên ngoài, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng được gọi là khá thoải mái. Chồng làm công chức, còn tôi thì may đồ gia công ở tại nhà. Lúc trước tôi cũng đi làm nhưng vì con nhỏ lại bệnh đau suốt, không nhờ ai trông giúp được nên đành nghỉ việc ở nhà. Chồng đi làm mỗi tuần về thăm mẹ con tôi một lần. Tôi sống ở nhà mẹ đẻ. Mọi chi tiêu ăn uống đều do mẹ tôi lo hết, tiền hai vợ chồng làm được thì xài và để dành.

Nhưng tôi không ngờ chồng lại lừa dối tôi và ngoại tình với vợ của bạn mình. Người phụ nữ kia cũng quen và thừa biết tôi. Khi tôi phát hiện, chồng bảo chỉ coi cô ta như chơi bời qua đường và năn nỉ, lạy lục tôi đừng làm lớn chuyện kẻo anh bị đuổi việc. Vì con, tôi cố cắn răng chịu đựng, bỏ qua cho chồng. Tôi thấy anh ta có phần thay đổi, không đối xử tệ với tôi như lúc trước.

Tuy nhiên, mới qua vài tháng, tôi thấy thái độ của chồng khác hẳn. Miệng nói nhớ vợ con, về nhà nhiều hơn chứ không ở cả tuần như trước, nhưng khi về chỉ nằm ngủ phía ngoài con chứ không lại gần kiểu cần vợ như khi mới bị phát hiện ngoại tình. Thật sự tôi rất buồn, không biết có nên tiếp tục hay ly hôn rồi sống cuộc đời của mình, chứ mãi thế này thì sống sao nổi. Dẫu nói là tha thứ nhưng chỉ cần nhớ lại những gì anh ta đã làm và đối xử với mình, lòng tôi lại vô cùng căm hận.

Nhung

