Chồng hay cáu tôi nhưng quan tâm thái quá những phụ nữ khác

Từ những ngày tháng còn là cô sinh viên luôn nhìn cuộc sống dưới lăng kính màu hồng, đọc những dòng tâm sự của mọi người, tôi đã có cái nhìn bi quan về cuộc sống gia đình. Tôi đã trải qua 2 mối tình thoáng qua thời sinh viên trước khi yêu và cưới. Ban đầu đến với anh chưa thật sự yêu sâu nặng nhưng qua năm tháng, mặc dù hôn nhân có nhiều sóng gió do mâu thuẫn vợ chồng, gia đình nội ngoại hai bên, nhưng tôi khẳng định tình cảm dành cho chồng ngày càng sâu sắc. Chúng tôi đã có con gái được 5 tuổi, ông bà đỡ đần nên vợ chồng cũng không quá vất vả trong việc chăm con. Tuy nhiên việc khiến tôi luôn phiền lòng là chồng có những mối quan hệ quá vô tư thân thiết với các bạn khác giới. Ngay từ khi mang bầu con gái đầu lòng và về quê nghỉ sinh, tôi phát hiện chồng có lần rủ nữ đồng nghiệp đi chơi khuya (hơn 11 giờ đêm). Tôi phát hiện ra do đọc tin nhắn trên điện thoại của anh, anh không những không hối lỗi mà còn quay ngược lại chì chiết tôi, nói tôi không để cho anh có sự tự do, không tin tưởng anh.

Tôi cũng hiểu nếu chồng thực sự có quan hệ mờ ám thì đã không để tôi đọc được những tin nhắn đó. Nhưng là một người phụ nữ, ai có thể chấp nhận chuyện chồng mình quá thân thiết với bạn khác giới, huống hồ gì trong thời điểm bầu bí nhạy cảm? Chuyện tưởng sẽ dừng lại ở đó vì anh cài mật khẩu điện thoại và tôi cũng không bao giờ nhìn vào điện thoại của anh được nữa. Nhiều lần tự nhủ, thay vì dành thời gian quan tâm đến chồng nhiều quá như vậy thì nên yêu thương bản thân và con cái nhiều hơn. Có điều tôi dường như mắc chứng bệnh cuồng yêu và luôn muốn để mắt đến chồng. Hơn một năm nay anh không muốn hôn tôi, nắm tay tôi. Có thể do luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên tôi càng muốn gần chồng, quan tâm xem liệu anh có ai đó ở ngoài kia không mà lạnh lùng với vợ thế.

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến hôm vừa rồi, do anh quên không khoá màn hình điện thoại trước khi đi ra ngoài. Tôi vội vàng xem lâu nay anh có gì giấu gì không, tôi phát hiện những bí mật của anh. Gọi là bí mật cũng có phần to tát nhưng thực tế anh giấu tôi nhiều điều vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Tuần trước anh bảo về quê đám cưới em họ xa nhưng lại tranh thủ hẹn cô bạn đồng nghiệp để dẫn về quê kết hợp đi đền chùa cầu duyên giải hạn gì đó. Tuy nhiên trời mưa to nên cô bạn ấy không về cùng. Thảo nào tôi hỏi han khi nào anh ra anh cứ bảo để xem xét, hoá ra là chờ lịch của cô bạn đồng nghiệp. Rồi về quê được hai ngày, anh không lên thăm bên ngoại nổi vì bận dù hai nhà nội ngoại cùng khu phố, thế mà lại có thời gian cùng cô bạn thân cấp ba đi mua sắm quần áo. Lý do là anh không có xe nên rủ bạn cùng đi mua, sợ ra Hà Nội không còn khuyến mại, anh còn hứa sau này mua ôtô sẽ đón cô ấy đi shopping thỏa thích. Tôi cũng không nói gì về tình bạn của họ nhưng buồn cho mình vì đi mua đồ gì rất muốn đi cùng chồng mà anh toàn khó chịu ra mặt.

Chuyện đàn ông có vợ rồi cũng cần bạn bè và đồng nghiệp nhưng với cách thể hiện như anh thì tôi thật sự khó chịu và không vui. Tôi có nói ra ý kiến cá nhân nhưng anh luôn quát tháo ầm ĩ, đòi ly hôn, nói rằng tôi ghen tuông vô cớ và không thể sống nổi với tôi. Trước đây tôi trẻ con, nóng tính, mỗi lẫn bị chồng đánh thường đòi ly hôn và bỏ về nhà ngoại. Giờ tôi đã suy nghĩ kỹ hơn, không làm ầm lên khi ghen tuông hay bị bạo hành. Tôi im lặng và muốn giữ gia đình này vì biết tình yêu của mình dành cho chồng, biết tầm quan trọng của gia đình dành cho con. Anh hoàn toàn ngược lại, thường xuyên thách thức ly hôn và giấu tôi mọi chuyện. Nếu không phải tôi đọc được trên điện thoại đâu biết anh hay nhắn tin với đồng nghiệp, hẹn hò đi đây đi đó. Cho dù là đồng nghiệp bình thường hay có ý định thả thính thì anh cũng làm tôi mất lòng tin. Quan trọng là anh không bao giờ thấy việc mình làm là quá đáng, luôn chửi trấn áp mỗi khi tôi nhắc đến. Anh bảo tôi là cuồng dâm sinh hoang tưởng, có tình mà không tinh ý, sống như thế không có bạn bè. Mỗi lần tôi nói gì anh lại đòi ly hôn. Tôi thật sự nghi ngờ anh có người khác nên mới lạnh lùng với vợ đến vậy. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Phương

