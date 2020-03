Chồng giấu tiền riêng

Tôi cưới được 3 năm, chưa có con, ở cùng ba mẹ chồng, chồng tôi là con một. Nhiều khi tôi bế tắc và mệt mỏi vì không có tiếng nói chung với chồng.

Chúng tôi cưới sau một năm tìm hiểu, lúc yêu nhau thì không có gì để bàn, mọi thứ vẫn tốt đẹp, cưới về có quá nhiều thứ phát sinh. Chuyện gì tôi nói ra chồng cũng bác bỏ dù là đúng hay sai, đến khi chuyện xảy ra rồi, chồng thấy sai thì ỡm ờ cho qua.

Ba mẹ chồng không dễ không khó, có điều mẹ luôn dạy anh không được nghe lời vợ. Anh luôn nghe lời mẹ. Mẹ hay khó chịu khi tôi nhờ anh làm việc này việc kia hoặc nói chuyện không lễ phép với anh (vợ chồng tôi hay giỡn với nhau, tôi thỉnh thoảng chọc anh, gọi là ông xưng tôi, mẹ chồng rất không thích như vậy).

Tôi sống trong nhà chồng cũng tương đối thoải mái, chỉ đi làm rồi về dọn dẹp nhà cửa, cơm tối mẹ chồng nấu. Gần đây, vợ chồng đang chiến tranh lạnh, đôi khi tôi nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho cả hai, tuy nhiên tôi không biết mình có hấp tấp vội vàng hay nghĩ quá lên không. Chồng kinh doanh nhỏ cùng ba mẹ chồng, mỗi tháng chi tiêu trong gia đình dựa vào việc kinh doanh đó. Lương của tôi 8 triệu mỗi tháng, tôi sẽ tự giữ, tiêu xài cá nhân và tiết kiệm, thỉnh thoảng có đưa chồng một ít nếu anh hết tiền. Tết vừa rồi, anh thông báo năm nay kinh doanh không tốt nên ba mẹ chồng không đưa tiền để anh xài Tết, mọi chi phí nhờ tôi lo giùm như lì xì, quà biếu... Tôi không nghĩ ngợi gì, cũng vui vẻ đi mua quà, chúc Tết nội ngoại hai bên, thậm chí còn đưa anh vài triệu bỏ ví, tuy nhiên anh không nhận.

Gần đây, vô tình tôi phát hiện anh có một khoản riêng, tầm 30 triệu. Tôi hỏi đó là tiền gì, anh nhất định bảo không có. Đến khi tôi chỉ rõ tiền để ở đâu, số lượng bao nhiêu, anh nói là của anh để dành không được sao? Tôi hỏi anh muốn để dành sao không để chung, tôi tiết kiệm bao nhiêu đều cho anh biết, mua gì đều nói anh nghe, sao anh lại giấu giếm như vậy? Anh nói đó là phần riêng của anh, anh để dành, tôi là vợ mà không biết anh tiêu việc gì thì nên coi lại bản thân, nếu thấy không được nữa thì ly hôn, đừng chất vấn anh về tiền bạc.

Thật sự tôi cảm thấy rất sốc khi anh trả lời như vậy, tôi im lặng, không đôi co, không hỏi han tới vấn đề đó nữa. Trong lòng tôi như có cây kim vô hình, không thể nào quên được, tôi cứ suy nghĩ tại sao anh lại giấu tiền trong khi tôi chưa từng làm gì để anh thấy bất an, phải để phòng như vậy. Tôi biết, anh chẳng có nhiều vì thu nhập kinh doanh là do ba mẹ chồng giữ, mỗi tháng chỉ nhận được một ít kiểu như tiền lương thôi. Tôi cũng chưa từng đòi hỏi gì ở anh; mọi thứ tôi thích như quần áo, giày dép, điện thoại, laptop, đi du lịch, tôi đều dùng tiền tiết kiệm của mình để sắm. Giờ tôi cảm thấy bị lừa dối, có chồng cũng như khi độc thân đều tự làm tự sống. Tôi băn khoăn, có chồng để làm gì?

Nhờ mọi người cho tôi một cái nhìn khách quan, tuy nhiên đừng khuyên tôi về nói chuyện rõ ràng với anh, điều đó là không thể. Tôi đã nhẹ nhàng hỏi nhưng anh tuyệt đối giữ nguyên ý kiến rằng của anh thì anh để dành, sao tôi cứ thắc mắc. Cảm ơn mọi người.

Quế

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.