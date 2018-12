Chồng coi thuốc lá như 'sơn hào hải vị'

Gửi anh! Em biết khi nói những lời này có thể anh sẽ cảm thấy bị tổn thương nhưng nếu không nói thì em bức bối trong lòng, chịu không được. Thôi thì em chọn cách viết ra đây, nếu anh thấy chấp nhận được thì mình sửa đổi, còn không cứ coi như anh đọc một bài báo trên mạng vậy nhé. Lúc nãy anh kêu đau bụng, em lo lắm, thương lắm nên hỏi anh về việc có thuốc uống chưa. Bao nhiêu lần nói anh đi khám hay kiểm tra anh cứ thoái thác. Trong khi anh biết rõ hôm nào anh uống nhiều bia rượu vào là hôm sau hay vài hôm sau đó cứ bị những cơn đau hành hạ. Thuốc lá và rượu luôn được anh coi như những người bạn chí cốt trước khi gặp em. Gần 30 năm em chẳng được can thiệp gì vào cuộc đời anh rồi, giờ có em và con thì anh phải cho rượu và thuốc lá ra xa vị trí của hai mẹ conn chứ.



Anh thương cha mẹ thì phải thay đổi mình chứ đừng bắt em giấu giếm và lấp liếm cho anh hoài như vậy. Em biết gần đây anh đã uống ít đi rất nhiều rồi nhưng cũng không cản nổi anh. Mỗi lần uống, không cần nhiệt tình để hy sinh sức khỏe đến vậy đâu anh. Anh đi uống bia rượu với chiến hữu thì nhiệt tình, thưởng thức khói thuốc như đang hưởng thụ "sơn hào hải vị" thượng đẳng, về đau bụng lại không chịu uống thuốc. Con mến anh, nhớ hơi anh, lại gần ôm anh hôn anh thì anh than thở. Vậy em với con cứ tránh xa anh ra nhé!



Vợ chồng mình dù sao cũng chỉ là những người cùng đồng hành trên một số đoạn đường, dài bao nhiêu, xa bao nhiêu không ai biết trước được nhưng sống bên nhau là có trách nhiệm. Khi anh bị xe tông, em đã cố gắng chạy đôn chạy đáo không nề hà, kể cả đến đứa con trong bụng của mình khi đó. Ai cũng nói lần đó đứa con đã gánh mạng cho chúng ta rồi. Lúc đó em còn trẻ, còn sức khỏe, nhưng nếu lỡ sau này anh bị di chứng của bia rượu thuốc lá hoành hành mà em không còn được như ngày nay, không thể chăm sóc anh được thì anh đừng trách em nhé.



Còn con cái chúng ta lớn lên nếu nó thấy thời gian và tình cảm anh dành cho bia rượu thuốc lá vẫn sâu đậm như vậy thì nó sẽ tự quyết định hành động của bản thân, em không xúi giục hay can thiệp gì con đâu, nên anh hãy dùng hành động và thời gian để đổi lấy kết quả sau này vậy. Em luôn mong anh có sức khỏe tốt vì anh là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em sau này, chẳng gì hơn vẫn mong anh hạn chế rượu bia thuốc lá để sau này mình còn nương tựa với nhau lâu dài anh nhé!

Tâm