Chồng có học nhưng lỗ mãng

Tôi và chồng đều 44 tuổi, cưới nhau 18 năm, sinh được ba đứa con, một gái và hai cậu con trai sinh đôi.

Tôi không đẹp so với các cô gái khác, thu nhập thì có phần khá hơn, hầu hết chi tiêu gia đình tôi là trụ cột. Chồng trông lịch sự, bảnh bao nhưng lại lỗ mãng, cộc cằn và vô tâm, không có chút trách nhiệm gì với gia đình. Lương anh không được bao nhiêu, chỉ đủ cho bản thân. Hàng ngày, khi mở mắt ra tôi đều tính trong đầu mình làm gì, tiền đâu lo cho các con; còn chồng thức dậy là quần áo tươm tất, đi làm không một lời chào. Mọi chuyện trong gia đình gần như anh không hề quan tâm, đối xử với tôi rất tệ, chỉ ở vì các con và sĩ diện của anh.

Khi sinh đứa con gái đầu lòng, tôi đã nếm trái đắng từ anh. Anh thay lòng đổi dạ, si mê người đàn bà đã có chồng. Khi vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng, anh không về nhà sớm, rồi say xỉn to tiếng. Tôi yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ đó, nếu không tôi sẽ nói chuyện này với chồng chị kia. Vậy là hai người hứa hẹn không còn quan hệ với nhau nữa. 6 năm sau đó, tôi sinh đôi được hai cậu con, niềm vui nhân đôi cùng lo lắng. Vừa tròn tháng, tôi phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, chồng lại có người con gái khác. Tôi cùng mẹ lo cho 3 đứa trẻ rất vất vả.

Một năm sau, tôi gọi cho anh và đến nhà cô gái đó, thấy anh với gia đình cùng nhậu. Tôi hỏi chuyện tình cảm hai người tới đâu, được biết cô ta vừa sẩy thai. Tôi lặng người, yêu cầu anh ra đi để tôi được yên và lo làm nuôi 3 đứa con. Anh không chịu bỏ ai hết, hai tay cứ nắm lấy hai người. Anh vô trách nhiệm, chẳng lo gì đến tôi cùng các con, cứ say xỉn về nhà chửi bới. Tôi nhận được tin nhắn của cô gái đó, không chịu nổi nên gửi đơn ra tòa xin ly dị. Tôi không yêu cầu anh trợ cấp nuôi con, miễn sao rời khỏi cuộc đời tôi.

Do duyên số chưa dứt, rồi vì sĩ diện của bản thân và nghĩ đến con, tôi tạm quên đi những cư xử tệ bạc của anh. Rồi anh cũng được đề bạt lên chức ở một huyện, tính anh trầm hơn, ít lỗ mãng, nhưng khi say xỉn anh không xem ai ra gì, đánh tôi, nhìn tôi như kẻ thù. Tôi lại bắt gặp anh đi ăn nhà hàng với người phụ nữ chết chồng. Anh say lại chửi tôi, yêu cầu chấm dứt giữa tôi và anh. Tôi chấp nhận lời đề nghị đó, có điều nghĩ anh không rời khỏi tôi vì công việc, sĩ diện của anh. Tôi là một người phụ nữ giỏi việc nhà và việc ở công ty. Còn anh mới lên chức, bỏ vợ con liệu còn được ngồi vị trí đó. Tôi chán nản, không còn lời nào để nói và cam chịu cảnh sống chung, có điều quan hệ vợ chồng gần như chấm dứt. Mong được các bạn chia sẻ.

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.