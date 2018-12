Chồng bị sùi mào gà, nói do tắm ở nhà nghỉ chứ không phản bội vợ

Tôi 29 tuổi, đang giảng dạy tại một trường đại học ở Hà Nội. Chồng hơn tôi một tuổi, có một công ty siêu nhỏ kinh doanh về máy tính. Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì cưới. Tôi được nhận xét là hòa đồng, thân thiện, ngoại hình tương đối so với chồng.

Khi mới cưới hai vợ chồng khá vất vả, có lúc bế tắc vì tôi muộn con. 4 năm sau cưới, tôi mới sinh được con. Tôi mang thai lần thứ 3 sinh được cô con gái, và lần thứ 5 được cậu con trai. Suốt thời gian mang bầu tôi phải kiêng cữ và tiêm thuốc giữ thai. Bây giờ bé lớn được 2,5 tuổi, bé nhỏ 7 tháng tuổi, công việc ổn định, có nhà cửa, ôtô. Tưởng rằng khó khăn đã qua, giờ chỉ việc phấn đấu cho tương lai nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố.

Một ngày chồng tôi bảo anh có nốt lạ chỗ vùng kín và cho tôi xem. Sau khi thấy, tôi đoán anh bị sùi mào gà. Để chắc chắn hai vợ chồng đi khám và xét nghiệm. Kết luận anh dương tính với virus HPV gây bệnh sùi mào gà. Rất may tôi có kết quả âm tính, nhưng vì còn lo lắng nên làm thêm xét nghiệm ở miệng, hiện chưa có kết quả. Lý do chồng tôi đưa ra là một lần uống say bị nôn ra người, anh vào nhà nghỉ tắm và có thể bị lây. Nhưng từ trước đến giờ chồng tôi không bao giờ tắm khi say, và tôi cũng chưa bao giờ khó chịu vì điều đó. Cho nên chẳng có lý do gì để anh phải vào nhà nghỉ để tắm.

Anh nói không quan hệ tình dục với bất kỳ ai ngoài tôi. Tôi không tin dù biết rằng trên lý thuyết khả năng lây bệnh gián tiếp là có. Nhưng ngay cả chồng mang bệnh quan hệ với tôi không dùng bao cao su mà tôi còn không bị lây qua đường tình dục. Vậy nên, tôi càng không tin lý do chồng đưa ra, nhưng cũng không có bằng chứng để dứt khoát với anh.

Nói thêm một chút, bình thường anh là người chồng, người bố tốt, biết giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con. Con gái lớn còn bám bố hơn mẹ. Vì thương con còn nhỏ và bản thân vẫn còn yêu chồng nên tôi chưa dứt khoát ly hôn. Nhưng mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy đau khổ vì sự phản bội, thấy kinh tởm con người mà mình yêu thương, trân quý. Tôi rất rối bời và chỉ biết khóc. Xin chuyên gia và các bạn hãy cho tôi lời khuyên, lý do chồng tôi đưa ra có khả thi không vậy? Tôi nên làm gì để có thể sống vui vẻ trở lại? Xin chân thành cảm ơn.

Hoa

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Hoa thân mến,

Thời gian hai bạn ở bên nhau không ngắn, cùng vượt qua khó khăn nên chắc hẳn cũng đã hiểu kha khá về tính cách và con người của nhau. Chuyện phát sinh không ai mong muốn, nhưng nếu đã xảy ra, bạn nên bình tĩnh nghĩ suy xét thật kỹ chứ không nên mặc định rằng mình không thể chấp nhận và phải ly dị. Ly dị chính là giải pháp cuối cùng khi bạn không còn cách nào vượt qua khó khăn này.

Trước tiên, thái độ của chồng bạn khi phát hiện ra có nốt lạ khiến ta cảm thấy anh ấy không giấu giếm, không phải kiểu có tật giật mình, lén lút. Ở đây nhiều khả năng là chồng bạn không hiểu vì sao lại vậy. Cũng không loại trừ khả năng anh ta diễn kịch quá giỏi, bạn là vợ nên có thể sẽ cảm nhận được chồng đang diễn hay không biết thật.

Lý giải của chồng bạn về việc mắc bệnh sùi mào gà có thể hơi khó tin nhưng vẫn có xác suất xảy ra, dù chỉ là rất nhỏ. Bạn nói vì chồng thường không tắm khi uống rượu, nhưng nếu anh ấy thật sự bị nôn ra người, việc tìm chỗ để tắm và thay quần áo là đương nhiên. Bạn thử nghĩ lại xem hôm đó chồng về mặc quần áo của mình hay của ai? Nếu vẫn của anh ta thì rõ ràng là chồng bạn đang nói dối, còn mượn của người khác thì khả năng lây bệnh qua quần áo của người đó cũng là một khả năng nữa.

Bạn nói bạn quan hệ trực tiếp với người bệnh là chồng mình mà không sao chứ huống hồ anh ta chỉ tắm và dùng đồ trong nhà nghỉ. Thực ra thể trạng mỗi người là khác nhau nên không thể lấy bản thân để so sánh với người khác rồi kết luận được.

Hiện tại chuyện này đã qua, để tìm hiểu rõ sự tình hôm đó là rất khó. Việc quan trọng lúc này là hai vợ chồng bạn điều trị cho hết bệnh. Khi bạn đến lấy kết quả xét nghiệm ở miệng hoặc đưa chồng đi khám lại, bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn thêm về trường hợp lây bệnh của chồng và mình.

Nếu đã làm hết mà trong lòng bạn vẫn còn nghi ngờ, ghê tởm chồng, bạn có thể cho bản thân một quãng thời gian để xem xét lại, đồng thời cũng để xem phản ứng, thái độ của chồng thế nào. Nếu anh ấy là người không chung thủy, chơi bời, phản bội bạn, sẽ có lúc bạn phát hiện ra. Trong trường hợp qua quãng thời gian suy nghĩ, chồng bạn vẫn tốt nhưng bạn không hết ám ảnh, vậy hãy đến gặp trực tiếp bác sĩ tâm lý để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Bạn còn yêu chồng và rất thương con nên cảm thấy khó vượt qua. Nhưng anh ấy là một người chồng, người cha tốt (như lời bạn nói). Nếu có thể, bạn hãy cho gia đình mình một cơ hội được hạnh phúc trở lại.

Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua rào cảm trong tâm lý của mình.

Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự