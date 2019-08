Chia tay 2 năm, bạn gái cũ muốn quay lại dù tôi đã có người yêu

Người yêu mới của tôi rất tốt và yêu tôi thật sự, chỉ có điều so với người cũ, cô ấy ít nói và ăn mặc quá bình dân.

Tôi 30 tuổi, làm văn phòng, công việc và thu nhập ổn định. Cách đây 4 năm, tôi quen một cô gái. Sau khi tìm hiểu được 2 năm, dự định tiến đến hôn nhân thì người đó đột ngột chia tay không rõ lý do khiến tôi rất đau khổ. Sau 2 năm dằn vặt với mối tình đầu, tôi đã nguôi ngoai và quen người con gái khác. Người yêu mới của tôi rất tốt và yêu tôi thật sự, chỉ có điều so với người cũ, cô ấy ít nói và ăn mặc quá bình dân, có lẽ do môi trường làm việc.

Gần đây, bạn gái cũ đột ngột muốn nối lại tình xưa, vì theo em, trước đó tôi từng hứa hẹn sẵn sàng chờ em quay lại. Đúng là tôi từng hứa, nhưng giờ tôi đã có bạn gái rồi. Vậy tôi phải giải quyết thế nào?

Trường

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.