Chỉ vài tháng mà tôi có biết bao cảm xúc tiêu cực khi quen anh

Quay lại không lâu, anh thể hiện ngày càng rõ tính vô tâm, làm tôi khóc một mình rất nhiều.

Tôi 31 tuổi, tuy chưa lấy chồng nhưng không sốt ruột nhiều, một phần do tôi tin vào duyên số, phần nữa tôi đang cố gắng cho công việc, sau khi ra trường chục năm mà vẫn chưa thật sự ổn định. Tôi quen bạn trai nhỏ hơn 2 tuổi được vài tháng, anh mới đầu rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương, ở gần nhau nên tôi có sự tin tưởng nhất định. Nhanh chóng cuốn vào cảm xúc mãnh liệt, tôi đã quan hệ với anh không lâu sau đó. Tuy vẫn trò chuyện với nhau nhưng tôi nhận ra anh không nhiệt tình, có thể nói rất lạnh nhạt khi không thích nhắn tin, cũng ít gặp với lý do bận. Tôi suy nghĩ kỹ rồi tìm cách hỏi khéo suy nghĩ trong anh. Anh nói xin lỗi vì thấy không hợp nhau. Tôi không hỏi lý do thêm, cũng không một lần nhắn tin hay gọi điện dù ở rất gần vì tôi đã quyết định dừng lại.

Rồi anh tìm tôi sau vài ngày chia tay, tìm mọi cách làm quen, làm hòa lại, chẳng hiểu sao tôi đồng ý. Anh nói thương tôi nhưng hời hợt, nếu tôi giận thì anh im lặng, cả tháng không nhắn tin hay gặp mặt. Không những vậy anh còn giận ngược lại tôi. Tôi mệt mỏi hoang mang, tự giận rồi tập trung vào công việc. Khi đang quen dần việc quên anh, anh lại xuất hiện như không có chuyện gì. Chỉ vài tháng thôi mà tôi có biết bao cảm xúc tiêu cực vì quen anh nhưng anh không hiểu, nói với anh thì anh lại im lặng, sau đó chờ thời gian cho tôi xuôi xuôi rồi lại làm hòa. Lần nào cũng như thế, liệu tôi có nên tiếp tục quen anh không?

Yến

