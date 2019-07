Chỉ cần anh bình thường, biết tôn trọng em và đáng để em tôn trọng

Tính em rụt rè, sống hướng nội, không thích thể hiện trước đám đông nên anh đã không nhìn thấy em đúng không.

Anh à, sao anh lại bắt em đợi lâu thế? Em đã đi gần hết nửa cuộc đời mà anh còn chưa xuất hiện. Em biết em đang giận anh vô cớ vì lỗi là do em. Tính em rụt rè, sống hướng nội, không thích thể hiện trước đám đông nên anh đã không nhìn thấy em đúng không anh. Và cũng có thể do em may mắn sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo, được các anh chị yêu thương nên em không cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh và điều đó đã làm em không nỗ lực tìm kiếm anh.

Giờ đây khi tất cả bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất, em mới giật mình khi bên em chưa có anh. Em mong muốn có một gia đình của riêng mình, nơi đó có anh, em và con, có những bữa cơm ấm cúng do chính tay em nấu.

Em không mong muốn gì nhiều ở anh, em chỉ cần một bờ vai vừa đủ để gục đầu, một ánh mắt hiểu điều em không muốn nói, một giọng trầm không bao giờ làm tim em đau nhói, một người bình thường biết tôn trọng em và cũng đáng để em tôn trọng, không cần nói nhiều khiến em hy vọng chỉ cần làm vừa đủ để em tin.

Anh ơi, anh mau xuất hiện đi nhé. Em vẫn đang để dành cho anh tất cả những gì em có. Mong anh.

