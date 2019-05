Chàng trai 25 tuổi tìm bạn gái chung thủy, đảm đang

Sở thích của mình là nghe nhạc, thi thoảng cà phê hoặc đi du lịch một mình, thích bộ môn thể thao kickfit và boxing.

Xin chào các bạn,

Qua tìm hiểu từ một người bạn, mình mới biết đến chuyên mục này và mong muốn tìm kiếm được một nửa của mình.

Mình cao 1,72 m, nặng 74 kg, hiện mình mới ra trường được hơn một năm và làm tại một công ty kinh doanh thiết bị tàu thủy. Mình đang sinh sống ở khu vực Thanh Xuân, Hà Nội.

Sở thích của mình là nghe nhạc, thi thoảng cà phê hoặc đi du lịch một mình (có lẽ 2 người sẽ vui hơn nhưng chưa tìm được người thương), thích bộ môn thể thao kickfit và boxing. Mình không hút thuốc nhưng rượu bia thì có đôi chút vì đặc thù công việc.

Nói đến đây chắc nhiều bạn cho rằng mình còn trẻ mà đã phải lên đây tìm bạn gái, cũng có thể do một phần tính nhút nhát của mình, nhưng một phần cũng do việc chia tay với người yêu cũ từ năm thứ 2 đại học khiến mình khép kín và cũng không dám tỏ tình với ai vì sợ. Do đó, mình mong rằng bạn nữ nào muốn làm quen thì hãy liên lạc nói chuyện với mình để hiểu nhau hơn.

Mình hoan nghênh các bạn có độ tuổi 20-28, có thể hơn hoặc kém, tuy mình mới 25 nhưng tuổi tác không quan trọng lắm, càng gần càng tốt, chỉ cần là người chung thủy, đảm đang, lễ phép thì bạn đã gây được 70% cảm tình cho mình rồi.

Rất mong được trò chuyện với các bạn.

