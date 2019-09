Chàng kỹ sư thiết kế rất chịu khó học hỏi, tiếp thu

Là con trai út và đang ở cùng nhà với bố mẹ nhưng anh được dạy tính tự lập từ bé.

Chào em,

Anh thực tế nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Theo dõi VnExpress đã lâu, đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Qua đó, anh cũng rút ra được khá nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai.

Anh 28 tuổi, cũng biết phải trái là thế nào. Mặt mũi sáng sủa, hay nói hay cười, đúng chuẩn độc thân vui tính. Cũng may là vẫn còn có người hỏi sao như vậy mà tới giờ vẫn ế, chứ nhìn vào người ta không thèm hỏi mà có luôn câu trả lời mới "căng" (cười). Dù như vậy thật, nhưng anh không phải kiểu "vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai" đâu nhé. Mọi người nói anh khó tính, kén chọn này nọ, anh không giải thích nhiều, vì anh chỉ cần và chờ một người hiểu được mình, là em đó. Anh có niềm tin to bự là "Em dễ thương, hiểu chuyện, biết đúng sai lại yêu anh nữa", thì chuyện hiểu anh đối với em chắc sẽ không có vấn đề gì to tát cả.

À, không biết em đang làm gì nhỉ? Còn anh là một kỹ sư thiết kế, nghe thì cũng oách nhưng cũng chỉ là đi làm giàu cho người khác thôi. Nhưng anh không để tình trạng đó kéo dài mãi đâu, anh đang nhen nhóm dự án khởi nghiệp cũng "rất gì và này nọ" rồi đó. Em có muốn đầu tư thì nhanh nhanh lên đấy nhé.

Là con trai út và đang ở cùng nhà với bố mẹ nhưng anh được dạy tính tự lập từ bé. Đây cũng là điều anh tự hào nhất về bản thân. Khả năng có hạn nhưng được cái chịu học hỏi và tiếp thu. Anh luôn muốn hoàn thiện bản thân thành một phiên bản tốt hơn anh trước đó. Để khi gặp em, cả hai sẽ cùng nhau có đủ khả năng đương đầu với mọi biến cố xảy ra. Mặc dù anh làm gì cũng có kế hoạch nhưng phát sinh là một thực tế, mình phải chấp nhận và chỉ có cách vượt qua nó để đạt được mục tiêu.

Em có tập môn thể thao nào để giữ gìn sức khỏe, có thích đi du lịch để khám phá đó đây hay đọc về nhân vật, sự kiện lịch sử để biết điều gì đã xảy ra không? Đó là những sở thích của anh. Không biết có điểm nào giống em không nhỉ? Anh tò mò quá! Nhưng biết làm sao bây giờ, em còn chưa xuất hiện mà.

Anh muốn tìm hiểu mọi thứ về em. Anh có đọc ở đâu đó một câu như này: "Suy nghĩ mọi thứ trước khi yêu, yêu rồi thì không suy nghĩ gì nữa". Nói chung là anh cũng sưu tầm được kha khá lý thuyết rồi, nhưng mà chưa được thực hành, có lẽ đây cũng là yếu điểm của anh. Với tinh thần xây dựng, anh tin em sẽ vì đại cục mà cùng anh vượt qua những bất đồng. Và chúng mình sẽ bước cùng nhau tới khi nào thời sự phát tập cuối, em nhé.

Còn rất nhiều điều anh muốn chia sẻ cùng em nhưng qua đây cũng còn nhiều hạn chế nên cho anh nợ lại sau vậy.

Qua đây, cũng chúc độc giả và thành viên của báo VnExpress có nhiều sức khỏe để mang lại những thông tin hữu ích cho mọi người.

Cám ơn mọi người đã đọc tin.

