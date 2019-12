Chắc do quá gương mẫu nên em ế tới giờ

Chào anh, người bạn mới em sắp được làm thân và tán gẫu, người mà em sắp được mở lòng và chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong đời sống hàng ngày.

Cuộc sống có rất nhiều niềm vui nhưng quan trọng do ta cảm nhận niềm vui ấy như thế nào qua nhịp đập con tim mà thôi. Riêng em, niềm vui chính là tối hôm nay được chia sẻ cảm nhận của mình trên trang kết bạn và hy vọng đâu đó một nửa niềm vui còn lại của em sẽ đồng hành tiếp.

Em 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, là cán bộ hơi gương mẫu đấy, chắc do một phần quá gương mẫu nên em ế tới giờ. Công việc chính của em thường tiếp xúc với rất nhiều người nhưng đâu đó một nửa của em vẫn còn núp em, chắc do duyên nợ hay nửa kia thích trốn tìm cùng em ạ. Do gì đi nữa thì em vẫn mong anh đừng trốn em lâu quá nhé. 28 xuân qua em vẫn còn là "chị già" gõ phím để tìm anh đấy (hì). Em là típ người của gia đình, thường sau khi giải quyết việc tại cơ quan là em tranh thủ về nhà cùng gia đình, thỉnh thoảng cũng có những cuộc hẹn hò với bạn để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Nếu có duyên đọc qua bài viết của em, hãy cho em tín hiệu nhẹ anh nhé, để em không phải lăn tăn tìm anh mãi đến nhường này.

Nhân duyên do trời định nhưng biết nhau và kết thân được hay không là do một click chuột nhẹ của anh thôi. Tạm thời em mới nghĩ được bấy nhiêu chữ gửi đến anh. Thân gửi người bạn mới.

