Cả hai hợp nhau nhưng tôi vẫn không yên tâm lấy anh

Tôi 29 tuổi, người yêu tôi 30 tuổi, anh ấy là dân kinh doanh, đã khởi nghiệp được 4 năm rồi. Chúng tôi cũng có nhiều quan điểm tương đồng, bên cạnh đó có nhiều điểm trái ngược nhau, thỉnh thoảng cũng xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Anh ấy cũng quan tâm, yêu chiều tôi, lắng nghe sở thích của tôi, có điều để thuyết phục anh thay đổi một cái gì đó thuộc về riêng anh rất khó, anh thường làm theo quan điểm của anh thôi. Không biết đây gọi là người có lập trường hay bảo thủ nữa. Ví dụ để mọi người hiểu, chẳng hạn khi tôi nói tôi không thích ăn rau lang, không thích ăn thịt mỡ thì anh luôn để ý, không bao giờ dẫn tôi đi ăn hoặc đưa vào thực đơn bữa ăn các món này. Những cái gì thuộc về tôi thì anh nhớ và chiều theo tôi. Cái gì thuộc về anh, chẳng hạn tôi bảo anh nhớ đeo khẩu trang khi đi đường vì đường rất bụi bẩn ô nhiễm, anh không nghe. Hoặc thỉnh thoảng anh bị đau đầu, tôi mua thuốc bổ não cho anh uống mà anh cũng để đấy không uống.Tôi nói thế để mọi người hiểu rõ ý về việc anh có thể nghe và chiều những cái gì thuộc về riêng tôi, còn những vấn đề thuộc về riêng anh thì rất khó để thuyết phục anh thay đổi.

Về việc kinh doanh, anh rất chăm chỉ làm việc. Anh mới khởi nghiệp nên cũng vất vả, đi làm suốt, chạy nơi này nơi khác, làm việc quần quật cả ngày. Thế nhưng 4 năm rồi tôi thấy công việc cũng không khấm khá lắm, đến giờ vẫn chưa dành dụm được tiền mặc dù anh là người rất tiết kiệm và biết chi tiêu hợp lý. Anh rất chịu khó làm việc, cũng có các mục tiêu và tham vọng, quyết tâm cao. Vì nó không thuộc lĩnh vực của tôi nên tôi không rõ là do năng lực của anh hay do lĩnh vực kinh doanh chưa hợp lý, hay do điều kiện thị trường chưa tốt. Năm nay tôi cũng tính chuyện kết hôn với anh. Tôi thấy cả hai hợp nhau hoàn toàn, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có một chút gì đó băn khoăn và cảm thấy chưa được an tâm lắm. Tôi chưa có kinh nghiệm nên muốn hỏi các anh chị ở đây xem, điều gì là quan trọng nhất cho một hôn nhân hạnh phúc? Liệu một vài bất đồng như tôi nói trên có vấn đề gì không? Tiền quan trọng như nào đến hạnh phúc hôn nhân? Liệu anh có là người mà tôi nên gửi gắm cả đời?

Thủy

