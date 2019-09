Bố quan hệ bất chính với người quen của gia đình tôi

Tôi không thể đối mặt được với bố mỗi khi đi làm về, thấy ghê sợ khi nhìn thấy ông

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để nói về câu chuyện của mình, bản thân thấy vô cùng hỗn loạn và rối bời. Bố tôi 60 tuổi, rất phong độ; mẹ 51 tuổi, sức khỏe không được tốt vì ngày xưa mẹ làm công nhân, bị ảnh hưởng từ công việc. Bố là nông dân, không có nghề nghiệp gì, chủ yếu đi làm thuê. Tính cách của bố tôi khá gia trưởng và sĩ diện, nói hay nhưng làm tệ. Tôi và mẹ chán nản với tính đó của bố, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình và các chi phí sinh hoạt đều do mẹ con tôi gánh vác. Lúc tôi còn nhỏ thì một mình mẹ lo, tôi đi làm thì cả hai mẹ con lo.

30 năm lấy nhau, bố chưa hề tự tay sắm sửa được vật dụng gì có giá trị trong nhà. Mọi tiện nghi trong gia đình đều do tôi và mẹ tích cóp tiền để mua, bố đi làm chỉ đủ tiền đi ăn cỗ. Bố lười làm, ham chơi, sẵn sàng nghỉ làm để đi chơi, đi ăn cỗ và cờ bạc. Không những thế, càng ngày ông càng nát rượu và thích khoe khoang. Mặc dù chẳng có cái gì trong tay nhưng khi nói chuyện lại luôn thể hiện là ta đây rất khá, rất tốt. Những lúc có rượu trong người, thậm chí bố không tiếc giáng đòn roi xuống mẹ con tôi mà chẳng có lý do gì, chỉ vì bố là trưởng mà lại đẻ được 2 đứa con gái, với lại bố không hợp tính bà nội nên phải chịu thiệt thòi khi không được chia thừa kế của tổ tiên. Tất cả lý do đó đâu phải lỗi do mẹ tôi, đâu phải lỗi do chị em tôi gây ra, sao bắt 3 mẹ con tôi phải chịu đựng? Thậm chí, chị em tôi đi học, ông cũng không phải lo gì quá nhiều. Khi còn học phổ thông, tôi học khá tốt nên hay nhận được phần thưởng từ trường và các tổ chức khuyến học của địa phương, vừa đủ để mua sách vở và một phần học phí, số còn lại mẹ tôi lo.

Khi học hết phổ thông vào đại học, tôi tự mình đi làm thêm kiếm tiền đóng tiền học. Học xong, tôi cũng tự mình kiếm việc và hỗ trợ mẹ lo cho em gái đi học. Chuyện sẽ chẳng có gì khiến tôi phải đau đầu vì tôi đã chấp nhận những điều đó của bố rồi. Rồi tôi phát hiện bố ngoại tình. Có phải vì bố quá sung sướng, không phải đau đầu lo lắng cho gia đình, cứ thích thì làm, không thích thì chơi, dù không làm vẫn có cơm rượu đầy đủ, vẫn có tiền để chơi bời nên bố mới thế?

Tôi đã nghi ngờ bố và người đàn bà đó có quan hệ bất chính nhưng không có căn cứ nên tôi bỏ qua, không quan tâm. Người đàn bà đó còn là người quen của cả gia đình tôi, từng xuống nhà tôi chơi, chúc tết, cười nói rất vui vẻ. Khi con trai bà ta cưới vợ, nhà tôi cũng lên chúc mừng. Tôi như chết lặng khi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của bố và người đàn bà đó hẹn nhau ở nhà nghỉ. Một người đã lên chức bà nội, một người sắp làm ông ngoại, họ hẹn nhau ở nhà nghỉ để làm cái gì cơ chứ? Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt, bao nhiêu tình cảm, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho bố hoàn toàn tan vỡ như bong bóng xà phòng, cảm giác như có một quả bom bất ngờ phát nổ ngay trước mắt mình. Đau đớn quá!

Tôi rất rối bời và hỗn loạn. Tôi không biết phải làm gì lúc này, phải cư xử ra sao. Tôi không thể đối mặt được với bố mỗi khi đi làm về, thấy ghê sợ khi nhìn thấy ông. Tôi từng nghĩ mình sẽ làm hại bố rồi sẵn sàng nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng còn mẹ và em gái tôi thì sao, tôi là chỗ dựa duy nhất của họ. Tôi phải làm sao đây, hãy giúp tôi.

Loan

