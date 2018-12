Bố ép tôi chia tay bạn gái vì lý do không hợp tuổi

Tôi 27 tuổi, còn em 24. Chúng tôi cùng làm việc ở một thành phố, cuộc sống khá giả. Tôi là con trưởng đời thứ 18 của dòng họ, thành đạt. Bố tôi là một người rất nghiêm khắc và độc đoán nếu không muốn nói là gia trưởng, dù vậy bố vẫn là người mà tôi thương yêu nhất. Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ bố. Tôi tuổi Nhâm Thân và em tuổi Ất Hợi. Bố tôi nói 2 tuổi này xung khắc rất mạnh và sẽ bất lợi cho tôi nếu lấy em.

Trước đó, tôi làm việc ở nước ngoài được 3 năm, về quê ăn Tết rồi gặp em. Tôi đứng hình như bị điện giật và yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Sau lần gặp định mệnh đó, tôi quyết định về nước để được gần em. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 2 năm. Tết này tôi bàn chuyện cưới hỏi với bố. Bố đi xem tuổi rồi bảo 2 đứa không hợp nên bắt chúng tôi chia tay. Bố và tôi tranh luận rất căng thẳng, cuối cùng bố vẫn cương quyết không cho chúng tôi lấy nhau. Tôi gần như chưa đủ sức để giải thích và thuyết phục được bố đồng ý. Giờ đây tôi rất bế tắc, mọi thứ đã chuẩn bị xong mà đến phút chót bị đổ vỡ. Bên nghĩa bên tình tôi phải làm sao đây? Kính mong chuyên gia và bạn đọc giúp tôi cách thuyết phục để bố đồng ý cho tôi và em đến được với nhau. Tôi xin cám ơn.

Hoàng

TS.Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN gợi ý:

Chào Hoàng,

Tôi có thể cảm nhận và hiểu được những kỳ vọng của cha mẹ và dòng họ đặt lên vai người con trưởng đời thứ 18 là bạn. Và những thành công bạn có được hôm nay phần lớn đều do bố bạn định hướng, sắp đặt và hỗ trợ. Đến tuổi “tam thập nhi lập”, người con trưởng sẽ phải tự chủ, tự quyết nhiều vấn đề không chỉ liên quan đến cá nhân, mà còn các công việc đối nội, đối ngoại trong dòng họ. Khi trò chuyện với bố, bạn hãy tìm mọi cơ hội để khẳng định lại thông điệp này. Hãy nói với bố rằng bạn cần được trao cơ hội tự quyết và tự chịu trách nhiệm để về sau có thể trở thành một người trưởng họ hoàn hảo như bố.

Về tuổi xung khắc, bạn cũng nên tự hỏi bản thân xem khi cưới rồi nếu có chuyện gì không vui xảy ra bạn có ân hận không, có đổ lỗi hay đối xử tệ bạc với vợ không. Nói khác đi, bạn có tin vào tuổi xung khắc và tin rằng nếu lấy nhau thì sự nghiệp của bạn sẽ gặp nhiều bất lợi hay không. Nếu câu trả lời của bạn là không, hãy tìm hiểu xem lý do thực sự đằng sau “tuổi xung khắc” này là do niềm tin của bố bạn vào tử vi hay vì một lý do nào khác. Chẳng hạn như vì bạn gái mà bạn bỏ công việc ở nước ngoài; thông tin về gia cảnh nhà bạn gái; một hành vi lời nói không phù hợp nào đó ảnh hưởng đến sĩ diện dòng tộc. Trong các trường hợp liên quan đến thể diện dòng họ, bạn cần làm rõ những hiểu lầm.

Trong trường hợp bố bạn thực sự tin vào lá số tử vi, có một bạn trẻ khác ở trong hoàn cảnh tương tự đã giải quyết như sau. Bạn ấy lấy địa chỉ và đến nhà thầy tướng số mà gia đình thường đến xin lời khuyên, nói trước với thầy là tuổi của chúng con xung khắc nhưng trót yêu nhau quá sâu đậm nên mong thầy giải cho. Tuần sau bố mẹ con đến xin ý kiến của thầy, lúc đó mong thầy sẽ đưa ra được giải pháp. Người bạn ấy cũng làm tương tự như vậy với một vài thầy tướng nổi tiếng khác và đưa bố mẹ đến xin ý kiến. Kết quả hiện tại là vợ chồng người bạn của chúng ta đã sống hạnh phúc bên nhau với 2 nhóc tì.

Chúc bạn quyết đoán và sớm tìm được giải pháp phù hợp.

