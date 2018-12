Bị bạn gái bỏ vì 23 tuổi mà tóc tôi đã bạc

Tôi 23 tuổi, mới ra trường, chỉ đi làm thêm để chờ tìm việc ổn định, giờ tôi buồn và chán vì không còn gì. Tôi và bạn gái quen nhau cách đây một năm. Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi tình cờ quen qua dịp sinh nhật bạn. Bạn gái tôi không quá nổi trội nhưng có duyên, dễ thương. Tôi không đẹp trai nhưng tự thấy mình tốt bụng và chung thủy, có điều tôi bị tóc bạc sớm. Từ năm học lớp 12 tôi đã thấy mình có tóc bạc rồi, chắc do di truyền vì ba tôi cũng thế, 40 tuổi mà đã bạc cả đầu.

Vì mặc cảm, tự tin nên tôi tìm đủ loại thuốc, uống có, gội có, tuy nhiên vẫn không trị dứt điểm, tôi đành sử dụng thuốc nhuộm, cứ nửa tháng tôi lại phải nhuộm chân tóc một lần. Bạn gái không biết tôi bị bệnh bạc tóc sớm, tình cờ một lần em đến chơi thấy tôi có hộp nhuộm, thương hiệu giống y sản phẩm mà thím em ấy đang xài nên hỏi. Tôi nói thật với em về việc của mình, lúc đấy em không nói gì, vẫn vui vẻ. Một tuần sau tôi thấy thái độ của em bất thường, ít muốn gặp tôi hơn. Trước đó tôi không gọi điện là em hờn dỗi, nói tôi không quan tâm, giờ tôi không gọi cũng không sao.

Hai tháng sau, bạn gái nhắn tin nói lời chia tay. Tôi hỏi lý do, em nói mẹ em bảo máu tôi xấu nên bị tóc bạc sớm, như thế cũng là sức khỏe không tốt, sau này sinh con cũng bị thế. Tôi nghe mà thấy bất công, vô lý. Không biết có phải đó là lý do thật sự hay bạn gái còn lý do nào khác? Tôi rất rối, mong mọi người cho lời khuyên.

Hiển

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.