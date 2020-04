Bất an vì hàng xóm mới đến

Tôi 30 tuổi, lập gia đình năm ngoái, vợ đang có bầu 7 tháng. Vợ chồng tôi làm trong cơ quan nhà nước.

Ngoài ra tôi làm thêm cho một doanh nghiệp, thu nhập không quá cao nhưng ổn định, đủ sống ở thành phố nhỏ. Chúng tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ, dự định cuối năm sẽ mua đất, phân đấu trong vài năm tới sẽ làm nhà. Bố mẹ hai bên đều ở quê, sân vườn rộng rãi, thoáng mát, cách thành phố 30 km.

Căn nhà vợ chồng tôi đang ở là thuê từ năm ngoái, trong ngõ nhưng khá rộng rãi, sạch sẽ, chi phí thuê phù hợp và đặc biệt là hàng xóm rất văn minh, lịch sự, trẻ con trong ngõ ngoan và lễ phép. Chúng tôi sắm đầy đủ tiện nghi, sống rất thoải mái và an toàn trong căn nhà thuê này, dự định sẽ ở đây đến khi xây nhà.

Cách đây 3 tháng, hàng xóm cách một nhà chuyển đi và bán lại cho một người khác. Hàng xóm mới là bố đơn thân, có một con trai 13 tuổi, khá nhỏ con và gầy gò. Ngay buổi đầu tiên, lúc tôi đang tắm, anh ta đã xộc thẳng vào khu vực phòng khách lấy lý do mời tôi sang uống nước trà. Hơi khó chịu nhưng tôi vẫn sang và tìm hiểu. Theo lời hàng xóm mới, anh ta làm thợ cơ khí cho một nhà xưởng, vợ bỏ đi, trước đây hai bố con ở cùng bà nội và anh chị em, rồi căn nhà chung thuộc diện giải tỏa, bà nội chia tiền nên mua căn nhà hiện tại.

Từ ngày chuyển về đây, tôi thường xuyên nghe tiếng anh ta mắng chửi con, tiếng lè nhè lúc anh ta say xỉn, trong khi đứa bé có bệnh ghẻ ngứa và rất lầm lỳ. Có lần tôi và một số bạn bè liên hoan ăn uống dịp đầu năm mới trong nhà, anh ta đi qua tự ý xông thẳng vào chúc tụng từng người. Hàng xóm xì xào, truyền tai nhau về quá khứ bất hảo của anh ta và khuyên chúng tôi nên cẩn thận. Từ đó, tôi cũng hay đóng cửa, ít ra ngoài đường nói chuyện với hàng xóm như trước.

Gần đây, có lẽ do dịch bệnh, anh ta thường xuyên ở nhà, có lần còn nài nỉ rủ tôi sang nhậu nhưng tôi từ chối. Có hôm anh ta tụ tập nhậu nhẹt rất ồn ào với những lời lẽ rất khó nghe. Đỉnh điểm, có lần anh ta xông thẳng vào khu vực phòng ngủ của vợ chồng tôi khi tôi đang nấu ăn để mượn 50 nghìn đồng, hứa trả trong mấy ngày tới. Hiện tại, tôi cảm thấy rất bất an. Do công việc bận, tôi thường xuyên phải đi làm cả hai ngày cuối tuần, vợ đang bầu 7 tháng hay ở nhà một mình. Tôi đã lắp camera an ninh, thường xuyên khóa cửa ngõ và cảm thấy rất bức bách.

Chẳng nhẽ, chỉ vì một người hàng xóm mà chúng tôi lại phải chuyển nhà, xa môi trường từng rất tốt và đánh cược đến một nơi mới chưa biết sẽ thế nào. Tôi đã từng tìm nhà nhưng để chọn một nơi phù hợp rất khó khăn, trong khi việc chuyển đồ mất khá nhiều thời gian và công sức, nhất là trong thời điểm vợ tôi đang bầu và dịch bệnh đang diễn ra. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Huỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.