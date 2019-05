Bạn trai thà cãi nhau với tôi chứ không bỏ đám bạn lợi dụng

Mỗi lần nói tới chuyện này, cãi nhau, anh kêu không hợp nhau, không thể sống lâu dài.

Tôi 27 tuổi, chồng sắp cưới 28 tuổi, quen nhau hơn 7 năm. Còn 5 tháng nữa chúng tôi kết hôn nhưng hiện tại mâu thuẫn trong cuộc sống làm tôi không muốn kết hôn nữa, không biết cưới về sau này có sống được với nhau lâu dài không.

Bạn trai tôi hiền lành, tốt bụng, chịu khó làm ăn nhưng cũng vì tính tốt bụng của anh làm tôi phát ngán. Anh chơi rất tốt với bạn bè, sẵn sàng mời về nhà nhậu nếu họ đề nghị, rồi còn chuẩn bị từ a đến z, từ mồi đến bia bọt. Mà bạn bè anh thì tôi chẳng thấy ai tốt, họ chỉ lợi dụng anh để mượn tiền hoặc ăn uống say sưa. Những người bạn nhậu đó mượn tiền anh trên chục triệu mà chẳng ai chịu trả, vậy mà cứ ăn nhậu hoài, cứ gọi cho anh tới để mua bia, mua mồi. Nhiều lần tôi góp ý rằng chơi với mấy người như vậy ít thôi, chơi chỉ bị họ lợi dụng, rồi nhậu say nói mấy chuyện xàm, chả giúp ích gì việc làm ăn. Số tiền họ mượn cũng bảo anh đòi lại, sắp cưới phải lo đủ thứ, vậy mà anh cứ cằn nhằn, nói tôi chả biết gì về bạn bè, rồi bảo tôi thực dụng, chỉ biết đến tiền. Do cả hai đang sống chung nên mỗi lần thấy anh vậy, tôi rất bực mình.

Chưa kể đến những người anh gọi là bạn thân nữa, cưới vợ, cất nhà hay kẹt gì đều hỏi mượn anh, nhiều lần trong người anh không có số tiền đó, anh đi vay người khác để cho mượn. Họ mượn một cục nhưng trả góp mỗi lần một ít, anh bỏ trong túi thì tiêu đi. Chúng tôi phải lo đủ thứ cho đám cưới, anh mở lời mượn tiền mấy người bạn thân, họ nói không có tiền, vợ ốm, ba mẹ đau, dù tôi biết họ mới mua miếng đất mấy tỷ. Đám cưới gần kề, nhiều việc phải lo, tôi thì stress, còn anh cứ bơ bơ. Mỗi lần nói tới chuyện này, cãi nhau, anh kêu không hợp nhau, không thể sống lâu dài. Tự thấy tôi cũng thấy không hợp trong khoản này thật, vì xưa nay tôi chẳng muốn mình nợ ai hay ai nợ mình, nếu có tôi cũng chỉ cho người thân mượn thôi. Tôi quan niệm nếu mình dư dả, lo cho người nhà trước, nếu bạn bè mượn thì họ phải trả lại đúng hẹn hoặc mình trả lại đúng hẹn khi mượn họ.

Tôi thực sự hoang mang, nhờ mọi người tư vấn tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Và làm sao để giải quyết vấn đề tồn đọng lâu ngày của hai đứa?

Nhung

Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.