Bạn trai quá hoàn hảo khiến tôi mệt mỏi

Tôi 24 tuổi, còn bạn trai 28. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm và tính đầu năm sau sẽ kết hôn. Tôi quen anh khi đi thực tập tốt nghiệp. Anh là quản lý phòng tôi. Tôi bị thu hút bởi sự chín chắn, từng trải, giỏi chuyên môn cũng như sự nghiêm túc trong công việc của anh. Rất may mắn anh cũng để ý và ngỏ lời yêu tôi. Cả cơ quan tôi không ai biết chuyện vì có điều cấm trong quy định của công ty. Anh hay la mắng tôi thậm tệ mỗi khi tôi làm sai. Tuy anh cũng mắng những người khác nhưng không nhiều bằng tôi. Dù vậy sau đó anh lại rối rít xin lỗi và mong tôi hiểu cho anh. Lần đầu bị anh mắng tôi đã rất sốc và bật khóc. Từ đó, trên cơ quan tôi luôn bị giật mình mỗi khi anh nhắc đến tên. Mọi người thừa nhận anh là một lãnh đạo tốt, tật xấu duy nhất là anh luôn nghĩ ai cũng giỏi như mình nên luôn cho rằng sai lầm và trễ nải của mọi người trong công việc là điều không chấp nhận được.

Tôi băn khoăn, lo lắng và thậm chí là sợ hãi vì có 3 lý do. Thứ nhất là do quy định cấm của công ty nên khi kết hôn, tôi hoặc anh sẽ phải nghỉ việc. Công việc của anh đang rất tốt, vừa được thăng chức và chuyển về trụ sở chính làm. Vậy nên tôi đoán mình sẽ là người phải đi dù rất thích công việc này.

Lý do thứ 2 và cũng là quan trọng nhất: tôi rất sợ anh. Có lẽ từng làm việc dưới sự quản lý của anh và hay bị nhắc nhở, la mắng khiến tôi rất sợ mỗi khi nói chuyện với anh. Tôi luôn phải cân nhắc mọi lời nói, hành động xem có đúng ý anh không. Ngoài công ty, dù tôi có làm sai gì anh cũng không bao giờ la mắng nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất sợ anh. Khi tôi nói điều này thì anh xin lỗi và dẫn tôi đi khám tâm lý nhưng vẫn chưa cải thiện được nhiều. Bác sĩ nói có thể do tôi đã bị ám ảnh bởi những gì anh mắng, tôi cần phải quên những điều ấy và nhìn vào mặt tốt của anh… Đã 2 năm anh không quản lý trực tiếp tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác giật mình mỗi khi anh đến nhà và gọi tên mình.

Lý do thứ 3: anh là một người quá giỏi, quá hoàn hảo. Tôi cảm thấy ngộp thở dù anh không có bất kì yêu cầu nào, luôn cho tôi thoải mái. Tôi luôn có áp lực làm người yêu, làm vợ anh thì phải như thế này thế kia mới xứng nên cảm thấy rất mệt mỏi. Anh đã có nhà, có xe, lại còn chủ động để tôi quản lý toàn bộ tài khoản mạng xã hội cũng như thẻ lương của mình. Anh cũng chưa hề quên bất kì ngày lễ, Tết, kỷ niệm nào của hai đứa. Thậm chí có lần tôi ốm nhập viện, chính anh đã bên cạnh chăm sóc tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình không xứng để đứng bên cạnh anh.

Tôi khẳng định mình rất yêu anh, nhưng tôi cảm thấy cả hai khó có thể nói chuyện như những người yêu nhau bình thường. Những gì anh nói tôi không hiểu, còn những gì tôi nói lại quá tầm thường và không nằm trong sự quan tâm của anh. Tôi nhận thấy anh đã rất cố gắng để có thể hiểu và nói chuyện với tôi nhưng hình như rất miễn cưỡng, vậy nên chúng tôi ít nói chuyện hơn dù vẫn quan tâm nhau. Chúng tôi còn cùng nhau đi khám tâm lý và bác sĩ nói nguyên nhân là do tôi. Anh rất buồn và luôn cho rằng do anh mà tôi mới phải trị liệu tâm lý. Anh khuyên tôi nên thoải mái vì anh không yêu cầu tôi phải hoàn hảo nhưng tôi không làm được. Anh luôn an ủi tôi còn tôi không thể an ủi được anh vì tôi không thể hiểu những khó khăn trong công việc của anh.

Xin chuyên gia và mọi người tư vấn giúp, tôi phải làm thế nào để xứng đáng là người yêu, là vợ của anh, để có thể đồng hành cùng anh trên đường đời? Tôi cảm thấy mình không bao giờ có thể đồng hành bên anh vì anh đi quá nhanh mà tôi không thể theo kịp.

Tú Anh

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào Tú Anh,

Bạn trai bạn là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Trong công việc, anh ấy là một người sếp nghiêm khắc, công bằng và có thái độ làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi hết giờ làm việc anh ấy lại trở thành một người bạn trai dịu dàng, quan tâm, yêu thương bạn gái. Biết phân rõ công tư, lại rất cảm thông với chứng "sợ người yêu" của bạn, luôn ở bên động viên, khích lệ bạn, kiên nhẫn, thậm chí không ngại cùng bạn đi khám tâm lý. Điều đó cho thấy anh ấy thực sự yêu con người bạn, không bỏ rơi khi bạn gặp khó khăn và luôn cố gắng để hướng tới tương lai.

Bạn là một cô gái có tâm hồn mong manh, tâm lý yếu cho nên mới bị ám ảnh nặng do áp lực từ công việc. Nói vậy bởi lẽ, khá nhiều người trải qua tình huống tương tự như bạn: đi làm bị sếp mắng; hơn nữa khi bắt đầu bước chân ra đi làm ai cũng đã xác định tình huống này có thể xảy ra. Ngoài việc sợ bạn trai, bạn còn đang gánh áp lực bạn trai quá giỏi. Điều này khiến bạn trở nên tự ti và lo lắng, sợ mình không xứng khi sánh đôi với bạn trai, hoặc trong sâu thẳm bạn sợ bạn trai sẽ chê mình, ruồng bỏ mình hoặc yêu một người khác hơn mình.

Bạn nên nhớ rằng, mỗi người có một thế mạnh và giá trị riêng. Khi quen và yêu bạn trai, lại là sếp trong cùng một lĩnh vực công việc đã khiến bạn "sùng bái" anh ấy, xem anh ấy như hình mẫu mà phấn đấu. Vì vậy bạn sẽ luôn luôn thấy mình không thể đuổi kịp anh ấy. Chính bạn đang tự tạo áp lực cho mình. Anh ấy giỏi hơn bạn trong lĩnh vực này nhưng chưa hẳn đã hơn trong lĩnh vực khác. Bạn hãy tự tin, thoải mái làm tốt những gì mình thích. Anh ấy là nam, có chí hướng phấn đấu trong sự nghiệp hoặc hướng tới những thứ mạnh mẽ. Còn bạn là nữ, bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân theo hướng nữ tính như cách phối đồ hợp thời, nấu ăn ngon, cắm hoa khéo... Hãy nói chuyện với nhau về những sở thích, sự kiện diễn ra trong cuộc sống, điểm chung giữa hai người,... thay vì công việc. Bạn không nên nặng nề, cứ là người yêu, là vợ thì nhất định phải hiểu rõ lĩnh vực chồng đang làm, thường xuyên nói chuyện về vấn đề đó.

Bạn có nói đã đi điều trị tâm lý. Vậy nơi bạn đến khám có uy tín không? Bạn có thực hiện đúng theo phác đồ điều trị bác sĩ đưa ra không? Khi gặp bác sĩ, bạn đã chia sẻ hết tất cả những điều liên quan đến mình chưa? Chẳng hạn hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn? Bởi những điều này cũng góp phần hình thành tâm lý, tính cách của bạn. Nếu chưa điều trị đúng hướng, bạn nên tìm một nơi có uy tín để khám lại.

Bạn có thể tâm sự về khó khăn của mình với người thân, bạn bè để nhận được sự cảm thông, chia sẻ và những lời khuyên, cái nhìn đa chiều từ nhiều người.

Bạn cũng có thể suy nghĩ đến việc chuyển sang nơi khác làm, thậm chí là thay đổi hẳn công việc, chuyển sang làm lĩnh vực khác. Điều này có thể giúp bạn giảm áp lực khi làm cùng công ty với bạn trai dù không trực tiếp dưới quyền anh ấy; thoát khỏi cái bóng của bạn trai; giải quyết lo lắng về quy định của công ty.

Nếu tình yêu của bạn dành cho bạn trai đủ lớn, hãy mạnh mẽ đối mặt, mạnh dạn quyết định và tìm cách thay đổi bản thân phù hợp. Trong trường hợp bạn không thể làm được dù cố hết sức, hãy buông tay vì dù có ở bên nhau hai bạn cũng sẽ không có được hạnh phúc thực sự.

Chúc bạn mạnh mẽ.

Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.