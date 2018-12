Bạn trai đòi chia tay sau mỗi lần gọi điện cho tôi không được

Tôi và bạn trai đều ngoài 40 tuổi. Chúng tôi đều đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, mỗi người có một con riêng, các cháu ngoan và học giỏi. Cả hai chúng tôi đều ổn định về kinh tế. Tôi có công việc thú vị, còn anh đang làm giám đốc điều hành một doanh nghiệp nhỏ do anh tạo dựng từ hai bàn tay trắng. Tôi yêu anh rất chân thành, có lẽ anh cũng hiểu điều đó. Chúng tôi biết nhau đã lâu và yêu được 3 năm nhưng chưa công khai, vì cả hai đều muốn chắc chắn hơn về tình cảm của mình.

Về tính cách, tôi là người dễ xúc động, hay thương người, yêu quý trẻ con nhưng có tính đoảng, hay quên, mặc dù tôi rất muốn sửa chữa nhưng chưa cải thiện được. Ngược lại anh rất cẩn thận, chắc chắn, tuy có tính gia trưởng nhưng rất có hiếu và là trụ cột của gia đình lớn. Ở điểm này, tôi ngưỡng mộ anh. Thời gian yêu nhau, tôi tự nhận thấy bản thân khá khéo léo trong tình cảm, luôn thể hiện sự tôn trọng, biết lắng nghe nên có chuyện gì anh cũng tâm sự với tôi.

Sóng gió từ cách đây hơn một năm về trước, tôi có một người cũ, từng là ân nhân của tôi, nhân dịp công tác qua, có vào ăn tối cùng mẹ con tôi. Bạn trai biết chuyện và không tin tôi nữa. Tôi đã nhận thức được lỗi sai do mình, xin lỗi anh và giải thích nhưng dường như mọi cố gắng của tôi anh đều không muốn ghi nhận. Mặc dù anh biết chuyện của tôi trước đó và tôi cũng đã giải thích vì sao lại như vậy. Thế rồi chúng tôi vẫn ở bên nhau, nhưng từ đó mỗi lần liên lạc với tôi không được, dù chỉ một lúc sau tôi gọi lại ngay, anh đều giận.

Có lần tôi ốm nằm mê man, anh gọi tôi không biết, một lúc sau tỉnh dậy gọi lại nhưng anh giận đến cả tháng. Tôi đã viết thư tay cho anh nhiều lần để anh hiểu về con người tôi nhưng anh vẫn khăng khăng. Lúc vui vẻ, tôi cũng phàn nàn về tính hay dỗi của anh và anh cũng công nhận điều ấy. Cách đây 3 tháng, tôi đi ăn cưới và quên điện thoại, anh gọi không được, về nhà tôi gọi lại nhưng anh nhắn tin chia tay ngay. Mặc dù anh biết tôi đi đám đó và anh đi trước tôi chừng một tiếng. Tôi rất sốc, giải thích và xin lỗi nhưng anh không nghe. Tôi tôn trọng lời chia tay ấy và giữ im lặng một tháng. Gặp nhau tôi vẫn chào anh nhưng anh lạnh lùng. Gần đây tôi lấy hết can đảm gọi cho anh, mời anh đi ăn tối. Anh nói để khi khác anh sẽ chủ động gọi. Tôi có hỏi: em phải chờ lâu không? Anh nói chờ anh xem ngày tốt, hợp với anh đã. Tôi nói: em đợi anh nhé. Anh ừ.

Thật lòng tôi rất buồn và tự trách mình rất nhiều. Vì tính đoảng mà ra cơ sự này. Anh là người tốt, sống có trách nhiệm. Mặc dù có người có điều kiện muốn tiến tới với tôi nhưng thật lòng tôi rất yêu và thương anh. Tôi phải làm gì đây? Rất mong nhận được tư vấn của giáo sư Vũ Gia Hiền. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Thương

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Thương,

Bản chất tình yêu là chia sẻ, thông cảm và tha thứ. Vì thế khi yêu cần tìm ở nhau 3 điều này, có thể cái nhiều cái ít nhưng phải đủ thì tình yêu mới bền vững. Bạn trai bạn có tính gia trưởng là vấn đề rất phức tạp nếu không thay đổi. Gia trưởng liên quan đến đòi hỏi và quyền lực, từ đó bắt người khác phải theo ý mình. Anh ta cẩn thận và chắc chắn, cộng với tính gia trưởng sẽ là người đàn ông vô cùng khó chịu. Người đàn ông chắc chắn thì tốt, nhưng rất cẩn thận có thể sẽ là nguyên nhân đổ vỡ gia đình.

Chỉ có việc bạn mời ân nhân ăn cơm cùng hai mẹ con ở nhà mà anh ta không tin, thì đây là người đàn ông đa nghi. Đa nghi cộng với gia trưởng và cẩn thận thì chỉ có thể sống với người phụ nữ làm nô lệ, nội trợ. Nếu sống với người phụ nữ “có công việc thú vị” sẽ khiến anh ta luôn nổi điên lên. Vì người có tính cách như anh ta không thích bạn gái hơn mình, còn khi trở thành vợ thì anh ta sẽ khống chế, thậm chí bắt bạn bỏ cả việc làm vì ghen và đa nghi.

Cái mà bạn ngưỡng mộ “Anh có tính gia trưởng, rất có hiếu và trụ cột gia đình lớn” là cái nào? Nếu bạn chấp nhận được gia trưởng với tính ghen và đa nghi thì có thể tiếp tục. Còn nếu ngưỡng mộ “rất có hiếu và trụ cột” thì cần lưu ý. Có hiếu với cha mẹ là tốt, nhưng bạn chưa cho biết cha mẹ anh ta thế nào. Nếu cha mẹ anh ta cũng gia trưởng, phong kiến thì rất khó sống trong một gia đình như thế. Bạn cần xem người vợ trước của anh ta chia tay vì lý do gì. Nếu bạn biết được lý do chia tay của người vợ cũ, hãy tự so sánh xem bạn có khắc phục được không? Kinh nghiệm vợ trước của anh ấy là bài học để bạn tìm ra câu trả lời.

Bạn dễ xúc động là yếu điểm khi va chạm với người gia trưởng, lạnh lùng. Đây là vấn đề bạn cần xem xét cho kỹ, nếu không sự xúc động của bạn lại thành trò cười cho người gia trưởng, lạnh lùng. Việc hay thương người của bạn là rất tốt, nhưng nếu bạn trai bạn không có điều này, thì nó lại là điểm bức xúc của anh ta. Vậy nên sẽ rất khó tìm được tiếng nói chung trong quan hệ xã hội. Bạn yêu quý trẻ con cũng là ưu điểm nhưng anh ta thế nào? Người gia trưởng, có người chỉ biết về họ và không quý trẻ con. Bạn cần xem anh ta đối xử với con bạn thế nào, vì có thể trở thành mâu thuẫn lớn nếu có xung đột xảy ra giữa con bạn và anh ta. Tính đoảng, hay quên không phải là tính xấu. Những người tập trung công việc chính như các nhà khoa học thường hay đãng trí. Nếu người bạn đời không thông cảm mà xem đó là tính xấu thì rất khó sống với nhau. Anh ta cẩn thận còn bạn đoảng, hay quên sẽ gây ra mâu thuẫn, khó có thể giải quyết.

Anh ta và bạn đã xảy ra xung đột chỉ vì bạn quên điện thoại ở nhà, trong khi anh ta cũng đến đám cưới đó, chia tay dù bạn đã gọi đến. Mới yêu nhau đã thế, nếu thành vợ chồng có thể xung đột tăng lên gấp 3 – 5 lần. Vì khi yêu người ta còn chịu đựng, khi thành vợ chồng sẽ hiện nguyên bản chất. Bạn vẫn chào nhưng anh ta lạnh lùng cho thấy bạn đang lụy tình. Việc lụy tình này làm mất giá trị của bạn và anh ta có thể coi thường bạn. Người đàn ông lạnh lùng trước bạn gái chỉ vì lỗi rất nhỏ cho thấy anh ta là người thù dai. Người thù dai thường là người bần tiện. Bạn xem lại trong quá trình yêu anh ta có bần tiện không. Nếu không thì còn có hy vọng, còn nếu đúng thì không nên hy vọng.

Bạn nhầm lẫn "anh là người tốt, sống có trách nhiệm", thế mà lại đối xử với bạn như vậy. Người tốt nhưng tốt với ai? Anh ta có thể tốt, sống có trách nhiệm với gia đình anh ta, nhưng chưa chắc đã có trách nhiệm với xã hội và với bạn.

Có người có điều kiện muốn tiến tới nhưng bạn chỉ yêu và thương anh ta là cảm xúc tình cảm với anh ta. Còn về mặt lý trí, tôi nhận thấy bạn sẽ khổ khi lấy anh ta. Nếu bạn thấy mình đủ sức chịu đựng thì cứ chờ anh ta gọi lại, đừng hạ thấp mình hơn nữa mà thành hèn hạ vì lụy tình. Bạn nên cẩn trọng về việc tiến tới hôn nhân với anh ta. Với tính cách của bạn và anh ta, rất có thể sẽ tan vỡ sau kết hôn, lúc đó bạn mới ân hận thì đã muộn.

Chúc bạn sáng suốt.

