Bạn gái nhận đóng giả người tình cho người đàn ông khác

Tôi làm việc ở một công ty dịch vụ, mức lương cũng đủ sống. Còn bạn gái làm ở ngân hàng tư nhân, ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Tôi và bạn gái là bạn thân chung nhóm từ hồi cấp 3, nhà cách nhau khoảng 8km, gia đình hai bên cũng gia giáo, biết về nhau khá rõ. Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi là người chủ động phát triển từ tình bạn lên tình yêu, tôi biết em cũng có cảm tình với tôi vì qua hành động tôi có thể biết được. Sau một thời gian theo đuổi thì tôi cũng nói lời yêu và em nói cho thời gian suy nghĩ, sau đó em nói sợ hai đứa lỡ không thành sẽ mất luôn tình bạn dài lâu. Cảm giác của em cũng chỉ hơn tình bạn một chút chứ chưa thể nhận lời yêu được, tôi cũng tôn trọng quyết định của em và ngưng quan tâm một thời gian, dù thi thoảng hai đứa vẫn còn liên lạc với nhau.

Khoảng thời gian sau, em chủ động hỏi thăm tôi, chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi và em cảm thấy rất vui khi ở gần nhau, vì cả 2 đều nói chuyện rất hợp, vui vẻ, càng ngày tôi với em càng có cảm tình nhiều hơn trước. Những lần đi cà phê, đi dạo thật sự khiến 2 đứa cảm nhận được tình cảm dành cho nhau nhiều hơn. Sau đó, tôi chủ động rủ em đi Vũng Tàu bằng xe máy, đêm đó hai đứa ngủ chung nhưng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiếp theo tôi rủ em đi Đà Lạt, lần này do không kiềm chế được cảm xúc của mình, hai đứa đã có quan hệ với nhau, sau đêm đó em nói lời yêu tôi. Tôi vui và hạnh phúc, cứ ngỡ mình đã tìm được người đi cùng mình đến cuối cuộc đời.



Sau đêm ở Đà Lạt em dành cho tôi những lời yêu thương nhiều hơn. Chúng tôi quấn quýt nhau cả ngày, em còn chủ động nói muốn có em bé trước rồi cưới và chúng tôi đã quan hệ nhiều lần kể từ đêm ấy. Em thể hiện khao khát muốn có đứa con và đi khám bác sĩ canh ngày rụng trứng để hai đứa quan hệ mau có thai. Do tôi cũng xác định cưới và cũng một phần do em tác động nhiều quá, tôi chiều theo ý em. Em được mọi người nhận xét là xinh đẹp, biết ăn nói, ăn diện và hơi lẳng lơ. Khi quen hai đứa đã nói rõ quan điểm của nhau là không quan tâm chuyện quá khứ, nhưng phải chân thành ở hiện tại, tôi cũng không quan trọng chuyện trinh tiết.



Tôi thấy em có nhiều cái đáng ngờ khi hai đứa ở bên nhau. Ngoài ra còn thấy em chụp hình nằm trên giường ngủ và gửi cho một người con trai trong tin nhắn. Tôi hỏi em nói chỉ là bạn và nói tôi yêu em nhưng không tin tưởng em, hay suy nghĩ lung tung. Rồi tôi biết công việc em tiếp xúc rất nhiều khách hàng, đa phần là đàn ông, trên mạng xã hội em lại nói chuyện lả lơi, bỡn cợt, hay đi tiếp khách tới khuya mới về, giờ giấc không ổn định. Tôi cũng rất khó chịu khi thấy em như vậy nhưng em cứ nói công việc như thế, em lớn tự lo cho mình được. Tôi tôn trọng công việc của em mặc dù thấy không được thoải mái trong lòng.



Hơn một tuần trở lại đây, tôi thấy em có dấu hiệu lạ như ít nhắn tin, đi tiếp khách về khuya mà có xe hơi đưa về tận nhà. Tôi gọi em không nghe máy, hoặc bấm máy bận, nói là đang đi tiếp khách không tiện nghe. Em từng bảo tôi coi ngày để gia đình 2 bên nói chuyện, tôi đã nói gia đình nhưng giờ em nói từ từ, để qua hết tháng 7 rồi tính vì em kiêng kị gì đó, viện đủ lý do để qua chuyện. Cách đây 3 bữa, tôi thấy em đi đến hơn 22h chưa về, lòng lo lắng, tôi gọi điện thoại cho em thì bàng hoàng vì đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông xưng là bạn trai của em. Tôi như chết lặng, người đàn ông đó nói chuyện rất bất lịch sự và còn buông lời chửi mắng tôi. Tôi sợ có gì đó hiểu lầm nên nhờ một người bạn trong nhóm gọi thì em lại nghe máy.



Đúng lúc này, tôi dò ra trang cá nhân của người đàn ông đó, tôi lại bị sốc khi thấy trên đó ảnh hai người hôn nhau, ảnh đại diện rất tình cảm, anh ta có vẻ giàu, có xe hơi riêng. Tôi như chết lặng, không ngờ trong thởi gian quen tôi em còn có mối quan hệ với người khác mà tôi không hề hay biết. Em giải thích người đó chỉ là nhờ em đóng giả làm người tình để họ xa lánh một mối quan hệ khác mà anh ta không thích. Tôi không nghĩ em lại dùng cách giải thích đó để cố che đậy hành động của mình. Em nói đợi khi nào tôi bình tĩnh sẽ nói cho tôi hiểu. Tôi không hiểu tại sao em lại đối xử tàn nhẫn thế. Giờ tôi phải làm sao?

