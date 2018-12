Bạn gái đòi qua đêm với tình cũ vài lần để công bằng với tôi

Trước khi chính thức yêu bạn gái, tôi có qua đêm với tình cũ một lần dù đã chia tay gần một năm. Tôi đơn giản chỉ coi đó là tình một đêm không hơn không kém, hôm đó tình cũ cũng nói coi như tình một đêm, sáng mai đường ai nấy đi. Vì là tình một đêm nên cô ấy cũng không phải người duy nhất tôi qua lại khi chưa chính thức với bạn gái. Khi bắt đầu có mối quan hệ nghiêm túc với bạn gái thì không có như vậy nữa.



Lúc đang hẹn hò với người mới, tình cũ vẫn nhắn tin qua mạng cho tôi như báo cáo, dù tôi không có hứng thú. Bị spam nhiều quá tôi phải chặn, vậy mà khi bị bạn trai đá, tình cũ lập nick mới lại làm phiền tôi. Tôi không đọc để khỏi phải trả lời thì cô ta lại chờ những bức ảnh tôi chụp chung với các bạn hiện lên trên mạng xã hội (các bạn gắn tên tôi vào ảnh) là vào bình luận, ôn lại kỷ niệm nọ kia, tôi phải xoá để bạn gái khỏi hiểu lầm.



Một hôm tôi nhận được email báo tin nhắn của cô ta, đại khái là "Em nhớ anh, em còn yêu anh. Em biết chúng mình có thể quay lại nếu không có cô ta (ám chỉ bạn gái hiện tại của tôi). Nếu anh không trả lời em sẽ gặp cô ta kể hết". Tôi kệ, để ngoài tai lời nhắn đó, bơ cô ta đi là tốt nhất, chứ dính líu giải thích thì còn mệt hơn. Mà cô ta có nói với bạn gái tôi cũng chẳng sao, thời gian tôi và tình cũ qua đêm là lúc chúng tôi chưa chính thức hẹn hò nên em sẽ chẳng để tâm. Vậy mà tôi đã sai, tình cũ tôi tới gặp bạn gái nói chuyện, cô ta bịa chuyện kể lể khóc lóc được bạn gái tôi thu âm hết vào để về đưa tôi, em có bằng chứng để tôi không có đường chối cãi.

Tình cũ tôi thật nham hiểm, cô ta bịa chuyện là tôi qua lại với cô ta vào mấy lần chúng tôi cãi nhau. Cô ta nói đỉnh điểm lần cãi nhau gần đây nhất, giận em tôi nói sang bạn nhưng thật ra qua lại với cô ta, làm cô ta có thai nhưng tôi không chịu nhận, ép cô ta phải bỏ thai khiến kiệt sức, phải vào viện truyền một tuần liền. Cô ta còn thút thít khóc, nói có lỗi với bạn gái tôi, nhưng vì yêu tôi nên không thể từ bỏ chuyện tình này. Tôi nghe xong mà sốc, không ngờ cô ta mánh khoé đến vậy. Mà tôi cũng không hiểu sao cô ta biết tôi và em cãi nhau? Phải chăng thằng bạn cho tôi ở nhờ bị cô ta nịnh nọt khai thật hết, vì chỉ có nó biết rõ tôi và em cãi nhau bao giờ.



Tôi bực quá, nói không phải nhưng bạn gái không tin. Em xỉ vả tôi, nói có bằng chứng, cả ảnh khám thai mà tôi còn cãi thì em đầu hàng. Bạn gái còn bảo phí thời gian yêu một kẻ lăng nhăng, "quần không giữ được chặt trên người" như tôi. Tình cũ của bạn gái tôi cũng cố ý an ủi em mỗi khi chúng tôi cãi nhau, còn muốn em sang nhà anh ta tâm sự mà em không bao giờ chấp nhận lời an ủi ấy chỉ vì yêu tôi. Thế mà tôi thì tình cũ không rủ cùng tìm tới. Hôm đó là hôm chúng tôi cãi nhau to nhất. Tôi níu kéo nhưng em không chịu, nói sẽ chịu quay lại nếu tôi chấp nhận để em qua đêm với tình cũ vài lần, thế cho công bằng, phải thế em mới không bực bội mỗi lúc nhìn thấy tôi, để tôi biết cảm giác nó vui vẻ đến cỡ nào.

Chẳng lẽ tình yêu chúng tôi lại tan vỡ vì một kẻ không đáng như cô tình cũ của tôi sao? Tôi không muốn mất bạn gái, mà dù tương lai chúng tôi có "đường ai người nấy đi" thì cũng sẽ vì lý do hết yêu chứ vì cô người yêu cũ thì tôi không chấp nhận được. Tôi phải làm sao đây?

Duy