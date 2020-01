Anh tìm kiếm cô gái có tâm hồn đẹp

Hạnh phúc của anh chính là được làm cho người con gái vừa xinh xắn vừa có tâm hồn đẹp như em hạnh phúc.

Anh từng nghĩ tình yêu là do duyên phận. Duyên phận thì tốt nhất để thuận theo tự nhiên. Do đó chỉ tập trung vào sự nghiệp và hy vọng ngày nào đó nhất định duyên phận cho mình gặp người con gái như mình mong muốn. Nhưng có lẽ quan điểm đó là sai hoặc ít nhất không đúng đối với một người khá cầu toàn như anh. Do vậy anh đã thay đổi suy nghĩ và quyết định tự tìm kiếm duyên phận cho mình thay vì phó thác cho ông trời. Biết đâu có một cô gái dễ thương có cùng quan điểm sống, đồng điệu tâm hồn vô tình lướt qua bài viết này và nhận ra tác giả bài viết chính là một nửa mình đang tìm kiếm. Phải chăng đó cũng được gọi là chữ duyên?

Anh không quan trọng việc em có xăm hình hay không, trình độ học vấn thế nào, khoảng cách địa lý bao xa, tuổi tác có hợp không...Anh tôn trọng tôn giáo em theo, cá tính, sở thích, hay phong cách thời trang cho dù nó trái với đám đông (miễn là không làm ảnh hưởng tới người khác). Tuy nhiên anh mong muốn về mặt tâm hồn chúng ta phải có sự đồng điệu. Cụ thể anh mong muốn em có một tấm lòng bao dung, biết suy nghĩ cho người khác. Có sự tinh tế trong các mối quan hệ, đặc biệt trong gia đình. Nếu như em có tình yêu với động vật, hoa lá, cây cỏ thì là điều tuyệt vời. Sẽ có người nói rằng anh đòi hỏi nhiều hay tham lam quá. Cũng đúng, vậy nên anh mới chưa tìm được em. Nhưng em yên tâm, anh biết mình là ai và xứng đáng với điều gì.

Một chút về bản thân: Anh 29 tuổi, là người sống chân thành, trách nhiệm, có hoài bão. Lối sống theo đuổi sự cân bằng và chân, thiện, mỹ. Có lẽ đôi nét vậy thôi, nếu em thực sự cảm thấy có sự đồng điệu thì mình tự tìm hiểu nhau thêm sẽ hay hơn. Duy chỉ có trở ngại nhỏ là anh đang là kỹ sư làm việc bên Nhật. Tương lai gần sẽ về Việt Nam lập nghiệp. Một năm anh về nước 2 đến 3 lần. Sẽ thiệt thòi cho em nếu yêu xa nhưng anh tin có thể đem lại cho em hạnh phúc hơn bất cứ cặp đôi yêu nhau nào khác. Chờ hồi âm của em.

