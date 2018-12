Anh sẽ quên chuyện trinh tiết để yêu em nhiều hơn

Gửi em!



Tối hôm qua anh đã thức trắng đêm vì hai chữ trinh tiết, thú thật với một người đàn ông mang tính sở hữu như anh thì rất khó để quên đi chuyện này. Có lẽ anh là sản phẩm của xã hội định kiến này hay là do anh quá yêu, chỉ muốn giữ em cho riêng mình? Anh bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn, hình ảnh em với người yêu cũ ám ảnh trong đầu anh, dây thần kinh như đang co giật từng cơn, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cơn giận đè nát cả lý trí, anh không còn là anh nữa rồi. Thật sự là rất kinh khủng em biết không.



Anh đã có hàng nghìn câu hỏi trong đầu dưới sự đè nặng của tưởng tượng lúc nửa đêm. Hơn 3h sáng đầu anh vẫn còn nặng trĩu, lê la các trang mạng đọc từng câu chuyện này đến câu chuyện khác, anh muốn biết là mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi gặp trường hợp như anh, rồi cũng có nhiều trường hợp với ý kiến khác nhau. Anh lặng đi một hồi lâu, thầm trách tại sao em lại đến nông nỗi này. Cũng chính lúc này đây anh bất giác nhớ lại kỷ niệm mà mình gặp nhau, từ cử chỉ lời nói cho đến mùi hương trên tóc em, có một chút gì đó đọng lại trong lòng anh. Một cảm giác rất ấm cúng, một người phụ nữ luôn bên cạnh mình, một người có thể nói chuyện chia sẻ với anh bao nhiêu buồn vui. Tuy chỉ có vài tháng ngắn ngủi mình gặp nhau nhưng không biết tại sao anh lại yêu em đến vậy mặc dù có đôi khi anh hay làm em giận vì tính vô tâm.



Em có biết không, anh cảm thấy mình rất hợp nhau ngay từ lần đầu mình gặp gỡ, chắc có lẽ do duyên trời. Anh không muốn đánh mất người phụ nữ của mình bằng lý do tầm thường như vậy, nhưng làm ơn sau này đừng bao giờ, đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó một lần nào nữa với anh. Thật sự là rất đau đấy em à. Em cũng đừng trách tại sao anh lại coi trọng chuyện trinh tiết mà không yêu em, vì anh cũng là đàn ông mà, cũng có sĩ diện của mình, em sẽ không hiểu được đâu. Giờ anh sẽ yêu em nhiều hơn lúc nào hết, không nhắc lại chuyện quá khứ nữa đâu. Dù em có yêu anh hay không thì anh cũng yêu em thật lòng và lúc nào cũng hết mình. Anh yêu em.

Lâm