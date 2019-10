Anh không còn tình cảm mà vẫn ôm hôn tôi

Một ngày sau khi ôm hôn, anh nói hết tình cảm với tôi. Hai tuần sau đó tôi tin rằng anh đã thích người con gái khác.

Tôi và anh bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau từ lúc cấp 3, sau tốt nghiệp tôi vào đại học, anh làm giấy đi nước ngoài. Khi tôi vào năm hai đại học thì anh ấy bay sang Đức. Chúng tôi yêu xa. Gần một năm ở Đức, anh sang Ba Lan trồng cỏ, chưa đầy một tháng thì bị bắt. Chúng tôi mất liên lạc 6 tháng, sau đó được gọi cho nhau tháng vài lần. Vì yêu nhiều, thương nhiều nên tôi vẫn không yêu ai trong suốt khoảng thời gian 18 tháng anh ở tù.

Sau khi anh được tự do, tôi không còn ý định chờ nữa, còn anh cứ muốn gặp rồi níu kéo. Tôi chạnh lòng nên hai đứa quay lại. Hai tháng sau khi quay lại, chúng tôi cãi vã thường xuyên, anh bận lo kiếm tiền, không có thời gian dành cho tôi. Anh suốt ngày bảo bận, không muốn đến nhà xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi. Càng ngày tôi càng thấy tình cảm anh dành cho mình phai nhạt. Rất nhiều lý do anh đưa ra, nào là anh bận, chưa muốn nghĩ xa, tình cảm phai nhạt do ít gặp nhau...

Anh tệ lắm, không còn tình cảm mà vẫn ôm hôn, nói yêu tôi, chỉ một ngày sau lại nói hết tình cảm, có điều không dám thốt ra câu chia tay, cho tôi quyết định. Khi tôi vừa quyết định chia tay, anh dứt luôn. Hơn 2 tuần chúng tôi không liên lạc, theo dõi trang cá nhân thì thấy anh hay thích ảnh của một cô gái. Tôi nghĩ anh có tình cảm với người đó nên mới dứt khoát chia tay tôi. Tôi thấy mình đáng thương quá, chấp nhận yêu khi anh tay trắng, ổn định một chút rồi anh lại muốn kết thúc với tôi. Tôi buồn lắm, biết anh để ý người khác tôi lại càng buồn, phải làm sao để quên anh đây?

Hải

