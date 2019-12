Anh hãy khiến em cảm giác được yêu thương thật sự

Em không đẹp nhưng dễ nhìn, sống nội tâm, xa nhà từ lúc học hết cấp 3 nên khá độc lập, tình cảm. Em rất được lòng người lớn tuổi, không hiểu sao tình duyên lận đận.

Em, cô gái nhỏ nhắn đến từ vùng quê miền Trung đầy nắng gió. 30 tuổi rồi mà chưa có cuộc tình nào đúng nghĩa vì lý do là em chưa rung động thật sự. Một phần do môi trường công việc, một phần do tính em khá nhút nhát, ai mới tiếp xúc lần đầu sẽ nghĩ em khó gần nên em không giao lưu nhiều, thành ra mỗi ngày trôi qua em lại không để ý đến xung quanh, cũng có thể do chưa có ai làm cho trái tim em rung động.

Mọi người xung quanh ai cũng quan tâm và động viên nhưng em nghĩ mình sống vậy cũng được, thoải mái, tự do tự tại, em sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt để ba mẹ không buồn và lo lắng về em. Cách đây khoảng một tháng em bị ốm nặng, lại xa gia đình, tuy có bạn bè chăm sóc và giờ em đã khỏe nhưng em lại cảm thấy cô đơn và tủi thân. Em cũng muốn qua trang này tìm được anh, người đàn ông ấm áp, chân thành và làm em có cảm giác được yêu thương thật sự. Em hơi vụng về trong ăn nói nên không biết nói gì thêm. Hy vọng duyên nợ giúp em và anh sớm gặp được nhau.

